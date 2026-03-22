"El empleo minero se estancó y la exploración cayó fuerte"

El secretario general de la seccional Salta de Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Eduardo Gerónimo, aseguró, en diálogo con El Tribuno, que el empleo en la actividad minera atraviesa una etapa de desaceleración, marcada por el freno en la exploración y la finalización de obras en distintos proyectos. Explicó que si bien en algunos emprendimientos se registran picos de ocupación durante la construcción, esa demanda no se sostiene en la fase productiva.

El dirigente gremial planteó que la dinámica del empleo minero depende en gran medida de las etapas de cada proyecto. Durante la construcción, donde intervienen gremios como la UOCRA, la cantidad de trabajadores puede alcanzar cifras de entre mil y dos mil personas. Sin embargo, una vez que comienza la producción, ese número se reduce de forma significativa. "De mil trabajadores en una etapa de obra, pueden quedar alrededor de 500 o incluso menos", indicó.

Participación de AOMA

En ese contexto, remarcó que la participación de AOMA es más acotada en comparación con otros sectores, ya que el gremio nuclea principalmente a los trabajadores vinculados a la operación y procesamiento de minerales. "Hoy puede haber entre dos mil y tres mil personas trabajando en proyectos en Salta", precisó.

Gerónimo también coincidió en que, tras el crecimiento registrado en años anteriores, el empleo minero muestra señales de estancamiento. "Hay etapas y etapas. Cuando se termina una obra, los trabajadores se retiran, y eso impacta en las estadísticas", explicó.

"No hay muchos proyectos"

Uno de los puntos más críticos señalados por Gerónimo es la fuerte caída en la actividad exploratoria. "Bajó muchísimo. No hay muchos proyectos en exploración y los que hay trabajan por períodos cortos, sin continuidad", afirmó. En este segmento, los trabajadores se rigen por convenios nacionales de la actividad extractiva, pero la falta de nuevos desarrollos limita la generación de empleo sostenido.

En relación al proyecto de cobre Taca Taca, que podría empezar a construirse este año, el titular de AOMA confirmó que el gremio mantuvo reuniones con representantes de la empresa a cargo, aunque señaló que la iniciativa aún depende de definiciones administrativas y ambientales.