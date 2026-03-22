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Salta

Tiran basura y amenazan a los vecinos que denuncian: el reclamo desde Pachi Gorriti al 2000

Una vecina denunció que le arrojan escombros, animales muertos y residuos de todo tipo. También aseguró que recibió amenazas. El caso se suma a otros episodios en la ciudad.
Domingo, 22 de marzo de 2026 10:45

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El hartazgo ya no se disimula. Una vecina de calle Pachi Gorriti al 2000 denunció que desde hace tiempo es víctima de una práctica constante: personas que arrojan basura frente a su casa y convierten el lugar en un basural improvisado.

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Según relató en audios, la situación es diaria y cada vez más grave. “Me tiran de todo: cartones, botellas, bidones de aceite, escombros… hasta animales muertos”, expresó, al describir el nivel de abandono con el que convive.

La acumulación de residuos ya impacta incluso en la infraestructura. De acuerdo a su testimonio, la vereda dejó de estar nivelada por la cantidad de escombros que se fueron depositando con el tiempo. 

Pero el conflicto no se limita a la basura. En uno de los episodios recientes, dos personas fueron increpadas cuando intentaban arrojar residuos. La situación escaló y derivó en amenazas. “Me dijeron que no suba los videos porque me iban a llenar la vereda de basura”, contó.

 

 

La vecina también señaló que entre los residuos hay botellas de vidrio, carteles comerciales y bidones, lo que refuerza la sospecha de que algunos desechos provendrían de actividades comerciales.

El problema no es aislado. Hace algunas semanas, en barrio El Círculo 1, se registró un hecho que generó fuerte repercusión: una pileta fue arrojada en medio de una plaza. La escena fue difundida en redes sociales y motivó la intervención del intendente Emiliano Durand.

“Literal, vinieron y tiraron una pileta”, expresó el jefe comunal al recorrer el lugar. Además, advirtió que por las dimensiones del objeto debió ser trasladado en un vehículo y anticipó que se aplicarán sanciones si se identifica a los responsables.

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