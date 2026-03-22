Cuestión Latina será la propuesta en "Música sin Fronteras"

La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia de Cultura de la Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura, llevará adelante la propuesta "Música sin Fronteras", el viernes 27 de marzo desde las 19 horas en el Paseo Ex Palúdica, ubicado en Paseo Güemes y Juramento.

La actividad será libre y gratuita y contará con la presentación de Cuestión Latina, además de una clase abierta y gratuita de ritmos latinos a cargo de los profesores César y Javier Guantay, de la academia Studio 54.

La iniciativa tiene como objetivo promover la diversidad cultural y el encuentro a través de la música, fortaleciendo el uso de los espacios públicos como ámbitos de integración, recreación y disfrute para los vecinos.

Cuestión Latina es un cuarteto que recorre los sonidos del Caribe con versiones propias que fusionan lo tradicional y lo contemporáneo, explorando géneros como el bolero, el chachachá y el son cubano.

De esta manera, el municipio continúa ofreciendo propuestas culturales gratuitas,, acercando espectáculos y actividades artísticas a la comunidad.