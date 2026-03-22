Dos detenidos por un homicidio en Rosario de la Frontera

Un nuevo hecho de violencia conmociona a Rosario de la Frontera. Un hombre de 30 años fue asesinado este domingo por la mañana en barrio El Niño, tras recibir una puñalada en la zona torácica durante una discusión que aún se encuentra bajo investigación.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, quedó a cargo de la investigación y confirmó que dos hombres fueron detenidos, sospechados de haber participado en el hecho. Ambos serán imputados en las próximas horas.

De acuerdo a los primeros datos, la víctima habría mantenido un altercado con otras personas cuando, en circunstancias que todavía no fueron esclarecidas, fue atacada con un arma blanca. Gravemente herido, fue trasladado al hospital local, donde finalmente falleció.

Qué se sabe hasta ahora

Según el informe preliminar, la causa de muerte fue una herida de arma blanca en el tórax, dato que fue confirmado tras la autopsia realizada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

El fiscal López Ibarra se trasladó al lugar del hecho, coordinó las primeras actuaciones con personal policial y luego se reunió con los familiares de la víctima para informarles sobre los avances iniciales.