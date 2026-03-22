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Deportes

Estudiantes de Rio Cuarto vs River EN VIVO, por el Torneo Clausura

En el estadio Ciudad de Rio Cuarto, el conjunto de Núñez visitará al “León del Imperio” tras 42 años.
Domingo, 22 de marzo de 2026 17:45

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River visita a Estudiantes de Río Cuarto, por la duodécima fecha de la Zona B del Torneo Apertura, con la intención de mantenerse por el camino del triunfo.

Partido en desarrollo...

Minuto a minuto de Estudiantes de Río Cuarto vs. Central Norte

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