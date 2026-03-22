VIDEO. El Manchester City le ganó 2-0 al Arsenal y se quedó con el título en la Copa de la Liga

El Manchester City le ganó 2-0 al Arsenal y se quedó con el título en la Copa de la Liga de Inglaterra por novena ocasión en su historia.

Los dos goles del Manchester City los hizo del defensor inglés Nico O´Reilly, ambos en el complemento.

Luego de un parejo primer tiempo que terminaría sin goles, los “Citizens” pudieron comenzar a inclinar la balanza a su favor a la hora de juego, cuando O´Reilly solo tuvo que empujarla en el área chica después de un gravísimo error del arquero rival, el español Kepa Arrizabalaga.

El segundo y definitivo gol del encuentro llegaría solo cuatro minutos después, a los 19 del complemento, cuando O´Reilly convirtió su segunda anotación del día después de imponerse en las alturas gracias a un gran centro del lateral portugués Matheus Nunes.

Pese a tener muy buenas situaciones, el Arsenal no pudo ni siquiera anotar el descuento, por lo que el encuentro que se llevó a cabo en el mítico Estadio de Wembley finalizó 2-0 para el Manchester City.

Este fue el noveno título del City en la Copa de la Liga, luego de los conseguidos en 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 y 2021. De esta manera, los dirigidos por el español Pep Guardiola quedaron a solo uno del máximo ganador en la historia de esta competición, que es el Liverpool.

En su camino a la final, el Manchester City había eliminado al Huddersfield Town (2-0), el Swansea (3-1), al Brentford (2-0) y al Newcastle (5-1 en el global). El Arsenal, por su parte, derrotó 2-0 al Port Vale en la tercera ronda, 2-0 al Brighton en octavos de final, 8-7 por penales al Crystal Palace en cuartos de final y 4-2 en el global al Chelsea en las semis.

Este título también podría ser una inyección anímica para el Manchester City, que es el escolta justamente del Arsenal en la Premier League, donde solo quedan siete fechas para conocer al nuevo campeón.