Estiman que aumentarán los juicios por la movilidad jubilatoria

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Expertos vaticinan cada vez más litigios previsionales como consecuencia de la modalidad de cálculo jubilatorio, que se mantiene retrasada dos meses respecto de la inflación.

Con la entrada en vigencia de la nueva fórmula, los ajustes mensuales para jubilaciones, pensiones y asignaciones se calculan únicamente con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Pero la legislación previsional define que las jubilaciones deben reflejar la evolución de los sueldos, dado que se trata de un salario diferido.

Entre abril de 2024 y agosto de 2025, los salarios medidos por la Remuneración Imponible de los Trabajadores Estables crecieron 117%, mientras la inflación acumulada fue de 71%.

La diferencia de 46 puntos refleja una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los jubilados.

Esto genera tensiones en el sistema judicial y una cantidad cada vez mayor de juicios contra el Estado, según especialistas.

A esto se suman debilidades estructurales del sistema previsional.

"La tasa de sustitución es muy baja si la comparamos con la de nuestros países vecinos, Chile y Uruguay. Es decir, el primer pago jubilatorio suele ser muy inferior al último salario en actividad, y la inflación, aun después del plan de estabilización del presente gobierno, erosiona rápidamente cualquier ingreso jubilatorio", explica Carlos Curi, economista especializado en finanzas.

En materia judicial, existe un criterio de que la jubilación es sustitutiva del salario. Y los jueces no pueden desatender el movimiento del salario de los activos.

De continuar la tendencia, el ajuste basado solo en la inflación consolidaría una brecha creciente entre ingresos de trabajadores y haberes jubilatorios.

Según especialistas, el mecanismo actual apuesta todo al IPC y desatiende variables como la recaudación y la evolución salarial.

Esto podría perpetuar la pérdida del poder de compra de los jubilados y abrir una nueva etapa de litigios contra la Anses.

El sistema previsional argentino es obsoleto y está quebrado desde hace varias décadas. "Ningún gobierno se ha ocupado seriamente de mejorarlo de manera sostenida", alerta Curi.