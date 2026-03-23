La Viña: Niegan abandono en Hospital Nuestra Señora del Valle

Luego de la publicación de denuncias por condiciones de abandono en el hospital Nuestra Señora del Valle, en La Viña, la gerencia del establecimiento salió a dar su versión oficial y rechazó la mayoría de los cuestionamientos difundidos por vecinos y medios locales.

A través de una nota dirigida al Ministerio de Salud Pública, el gerente Carlos Crespo sostuvo que la información difundida "no es exacta" y detalló punto por punto las situaciones.

Uno de los ejes centrales de la polémica fue el estado del predio. Desde el hospital aseguraron que las imágenes que muestran pastizales altos "no son actuales" y remarcaron que el mantenimiento se realiza de manera regular. "Al día de hoy todo el predio se encuentra con el pasto cortado", indicaron, aunque reconocieron que las lluvias favorecen el crecimiento de la vegetación.

En relación a la denuncia sobre la presencia de víboras dentro del nosocomio, la gerencia fue categórica: afirmó que no existen registros de ese tipo de episodios. Según el informe, ni el personal ni la administración detectaron situaciones de ese tipo en los recorridos.

Otro de los puntos cuestionados por los vecinos fue el desborde de líquidos sépticos hacia la vía pública. Desde la dirección del hospital negaron esa situación y explicaron que el sistema funciona dentro de los parámetros habituales. Indicaron que el pozo ciego "se llena periódicamente", pero que su mantenimiento se realiza mediante camiones atmosféricos solicitados al municipio. Además, señalaron que en 2024 se pidió la verificación del sistema.

Respecto al estado de los sanitarios, Crespo aseguró que los baños "se encuentran totalmente operativos y en buenas condiciones", descartando problemas para su uso por parte de pacientes y personal.

Un hecho excepcional

Uno de los aspectos más sensibles de la denuncia pública fue la utilización de elementos improvisados para sostener sueros en pacientes internados. Sobre este punto, la gerencia reconoció el hecho, pero lo enmarcó en una situación extraordinaria.

Según explicaron, ocurrió durante un fin de semana en el que se desarrolló el Festival de Humor y Canto en la localidad, lo que generó un ingreso inusual de pacientes, en su mayoría con cuadros de gastroenteritis. Esta situación, señalaron, llevó al hospital a superar su capacidad de internación, estimada en 10 camas.

En ese contexto, indicaron que la improvisación de un porta suero fue una medida puntual ante la saturación del servicio y no una práctica habitual dentro del establecimiento.

Cruce de versiones

La respuesta oficial se da en medio de un creciente malestar de vecinos de La Viña, quienes habían denunciado un "estado de abandono total" del hospital, con falencias estructurales, problemas sanitarios y deficiencias en la atención médica.

Mientras desde la gerencia insisten en que el hospital funciona con normalidad y que las irregularidades señaladas no reflejan la realidad actual, los reclamos de la comunidad continúan.