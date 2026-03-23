PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
23 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Homicidios en Salta
Ruta 9/34
Crisis Económica
Homicidios en Salta
Ruta 9/34
Crisis Económica

DÓLAR OFICIAL

$1410.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Patentes: el Gobierno descartó subas de los medicamentos

La reforma en el régimen de propiedad intelectual busca incentivar nuevas drogas sin impacto en precios ni cuotas, aseguran desde el Ejecutivo.
Lunes, 23 de marzo de 2026 01:02
Con el cambio en las patentes, el Gobierno dijo que busca más inversiones.

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, aseguró ayer que ningún medicamento tiene que ser retirado del mercado ni incrementarse su precio a partir de los cambios en el régimen de propiedad intelectual impulsados por el Gobierno.

El funcionario buscó llevar tranquilidad frente a las críticas generadas por la modificación normativa y explicó que la medida no afecta a los medicamentos actualmente disponibles.

"Es un incentivo de acá para adelante, para nuevas drogas que se traigan y lleguen más rápido", sostuvo por radio Splendid AM 990.

Cacace detalló que la reforma implicó la derogación de una resolución vigente desde 2012 que, según indicó, imponía restricciones adicionales para la aprobación de patentes farmacéuticas.

"En la práctica hacía que no se otorgaran prácticamente patentes o tenían una altísima tasa de rechazo", explicó.

Remarcó que el nuevo esquema respeta los estándares internacionales y mantiene la duración de las patentes en 20 años.

"Reconoce que si alguien desarrolla una droga o una tecnología, eso tiene que ser reconocido", afirmó.

Para despejar dudas sobre el impacto en el mercado, el funcionario explicó que el Gobierno realizó un cruce entre las solicitudes de patentes y los medicamentos aprobados.

"Todos esos productos pueden seguir siendo comercializados sin cambios, sin exclusión ni retribución alguna", detalló.

Además, negó que la medida tenga efectos sobre los costos del sistema de salud.

"Queremos transmitir tranquilidad a la ciudadanía: esto no va a generar aumentos de precios ni impacto en las cuotas", insistió.

El eje de la reforma, según explicó, es revertir la falta de incentivos a la inversión en el sector. "Esto desalentó la llegada de nuevas terapias y la inversión de laboratorios extranjeros", indicó, y agregó que la nueva normativa busca acelerar el acceso a innovaciones.

En esa línea, destacó que ya hubo señales concretas tras el cambio regulatorio. "Se anunció la creación de un centro global de investigaciones de Pfizer en la Argentina", afirmó, y anticipó la llegada de más proyectos vinculados a la investigación clínica.

El funcionario también vinculó la reforma con la estrategia de apertura económica. "Integrarse al mundo implica respetar las reglas de propiedad intelectual", señaló, y recordó que la Argentina busca alinearse con sus socios comerciales.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD