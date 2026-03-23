Quijano: Restauraron el piso de parquet y construyeron un SUM

Las obras, impulsadas junto al Plan META y con fuerte apoyo del municipio, consolidan al club como un espacio fundamental para el deporte local.

En una noche cargada de emoción y sentido de pertenencia, este viernes el Club Sportivo Social Campo Quijano vivió la esperada reinauguración de su cancha, marcando un nuevo capítulo en la historia de la institución.

El evento no solo celebró la recuperación del histórico piso de parquet de la cancha de básquet, sino también la concreción de un salón de usos múltiples, dos obras clave que fortalecen el rol del club como espacio deportivo y social para toda la comunidad.

Esfuerzo conjunto

Los trabajos fueron posibles gracias a un esfuerzo conjunto entre la dirigencia del club, la Municipalidad de Campo Quijano, el Ministerio de Turismo y Deportes de Salta, y el acompañamiento del Plan META, un programa provincial orientado a potenciar el desarrollo deportivo a través de mejoras en infraestructura, becas y competencias.

La restauración del piso deportivo, uno de los símbolos más representativos del club, estuvo a cargo de una empresa especializada de la provincia de Santa Fe, que realizó una intervención artesanal respetando las características originales del parquet. Con la obra ya finalizada, la cancha volvió a lucir como en sus mejores tiempos.

Durante la reinauguración, el presidente del club, Wilfredo "Willy" Álvarez, expresó su satisfacción por el objetivo cumplido: "Hoy es un día muy importante para todos nosotros. Ver la cancha en estas condiciones, después de tanto esfuerzo, nos llena de orgullo. Esto no lo logramos solos, sino con el apoyo de mucha gente que siempre estuvo", destacó.

Además, remarcó la importancia del trabajo colectivo con la comuna de Quijano "estas obras son fundamentales para que el club siga creciendo. Ahora contamos con mejores instalaciones para nuestros chicos, para las familias y para toda la comunidad. Vamos a seguir apostando al deporte y a este espacio que es de todos".

Por su parte, Sonia, secretaria de la institución, celebró la culminación de los trabajos y el inicio de una nueva etapa: "Estamos muy felices de haber podido concretar estas obras. Hoy el club está en condiciones de arrancar el año deportivo como se merece, con mejores espacios y más oportunidades para todos", señaló.

Comunidad activa

También puso en valor el acompañamiento de la comunidad, "queremos agradecer a cada persona que colaboró, que puso su granito de arena. Este club no es solo básquet, es un lugar de encuentro, de contención y de crecimiento. Invitamos a todos a que se acerquen, a que participen y sigan siendo parte de este proyecto". La reinauguración no solo dejó en evidencia el avance en infraestructura, sino también el fuerte compromiso del intendente Lino Yonar, socios y dirigentes que, con trabajo y dedicación, lograron que el club vuelva a brillar como un verdadero orgullo de Campo Quijano.