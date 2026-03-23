Industria en crisis: caen las ventas de ropa y crecen la tensión financiera y los despidos

Las ventas de indumentaria en la Argentina cayeron en promedio un 8,4% interanual durante el primer bimestre del año, consolidando una tendencia negativa que afectó a casi todos los períodos relevados desde 2024.

El dato se desprende del último informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (Ciai), donde se reflejó que, en el bimestre enero-febrero, la falta de demanda se consolida como la principal preocupación, afectando a 8 de cada 10 empresas, mientras crece la tensión financiera y los despidos en el sector.

El relevamiento detalla que el 63% de las empresas sufrió una disminución en sus ventas, mientras que apenas un 30% logró incrementos durante los primeros dos meses del 2026.

Esta situación quedó reflejada por los comerciantes al señalar a la falta de demanda como el mayor obstáculo operativo.

Ante la falta de mercado evidenciada, la Ciai remarcó que "se agrava la imposibilidad de trasladar costos a precios", precisando que "la mitad de las empresas no pudo trasladar aumentos y un 43% apenas pudo trasladar menos de la mitad".

Stocks, pagos y empleo

Como consecuencia directa de las bajas ventas, el reporte arrojó que los stocks han vuelto a acumularse, alcanzando un nivel "excesivo" en el 50% de las empresas, la cifra más alta registrada en un año y medio.

La crisis también se ha trasladado con fuerza a la cadena de pagos y al empleo.

Las dificultades para cumplir con los compromisos financieros afectan a 8 de cada 10 empresas mientras que los atrasos ocasionales en los pagos se duplicaron en el último bimestre, afectando al 60% de las firmas.

Al mismo tiempo, el informe expuso que el grupo de empresas de indumentaria sin atrasos significativos se desplomó del 40% al 21% en solo un bimestre.

En el plano laboral, el ajuste en las plantillas de personal se intensificó. Los despidos ya representan el 21% de las medidas laborales adoptadas por las empresas, lo que significa un aumento de 7 puntos porcentuales respecto al bimestre anterior. Además, un 25% de las empresas optó por no reemplazar las vacantes generadas por renuncias.

El informe de la Ciai concluye que la combinación de baja demanda, presión de costos y fragilidad financiera mantiene a la industria en un escenario de alta incertidumbre, sin indicios claros de recuperación en el corto plazo.

Expectativas pesimistas en el corto plazo

El panorama hacia el futuro no muestra señales de alivio para la industria de la indumentaria en el país, según el último informe de la Ciai.

Las expectativas económicas generales han vuelto a deteriorarse, con un aumento de las perspectivas calificadas como "malas" (+2 puntos porcentuales) y "muy malas" (+5 puntos porcentuales).

Respecto a la evolución de las ventas para el próximo trimestre, el 60% de los empresarios cree que la situación se mantendrá igual, mientras que solo un 16% mantiene la esperanza de una mejoría.