Salud intensifica las acciones de prevención y control en el marco del Día Mundial de la Tuberculosis

En el marco del Día Mundial de la Tuberculosis, que se conmemora cada 24 de marzo, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a través del Programa de Tuberculosis, refuerza las acciones de concienciación sobre las consecuencias sociales y sanitarias de esta enfermedad, informando sobre la situación epidemiológica actual y las estrategias de abordaje integral.

Al respecto, la jefa del programa de Tuberculosis, María del Cielo García, destacó la importancia del trabajo articulado: “Nuestro programa mantiene una comunicación abierta y constante con los referentes de todas las áreas operativas, gestionando mensualmente tanto los medicamentos como los insumos necesarios para el diagnóstico. Es fundamental que la comunidad sepa que la tuberculosis es prevenible y curable, y que el sistema de salud está preparado para acompañar a cada paciente en su tratamiento”.

Situación Epidemiológica en Salta

La provincia cerró el año 2025 con un total de 946 casos notificados, manteniendo una estabilidad estadística respecto al año anterior (944 casos en 2024).

Un dato relevante del último periodo es el incremento de pacientes con comorbilidades. Durante 2025, se registraron:

TB - Diabetes (DBT): 95 casos.

TB - VIH: 77 casos.

Población en contexto de encierro: 19 internos diagnosticados en unidades provinciales.

La jefa del programa señaló que la presencia de enfermedades metabólicas como la diabetes tiene un impacto directo en el pronóstico y la duración terapéutica, por lo que la detección temprana es clave.

Sobre la enfermedad y su diagnóstico

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que afecta principalmente a los pulmones y se transmite por vía aérea al toser o estornudar. Los síntomas de alerta incluyen:

Tos persistente y expectoración.

Dolor torácico y cansancio.

Pérdida de peso, fiebre y sudores nocturnos.

El diagnóstico y el tratamiento son gratuitos en toda la provincia. La mayoría de los esquemas terapéuticos son provistos por Nación y responden a la notificación diaria cargada en el sistema SISA.

Jornada de Capacitación e Inscripciones

En este contexto, se organiza una Jornada Virtual Gratuita dirigida a todo el personal de salud (médicos, enfermeros, agentes sanitarios, administrativos y facturadores del Plan Sumar):

Fecha: Viernes 27 de marzo.

Horario: De 09:00 a 12:00 hs.

Inscripciones: Los interesados deben inscribirse enviando sus datos al correo electrónico del programa: [email protected]

Desde el Ministerio de Salud se recuerda que mantener ambientes ventilados y cubrirse la boca al toser son medidas esenciales para evitar la propagación del bacilo en la comunidad.

Problema mundial

El 24 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis. La fecha conmemora la presentación del descubrimiento sobre el bacilo que produce la enfermedad, efectuada el 24 de marzo de 1882, por el médico y microbiólogo alemán Robert Koch.

Las instituciones sanitarias a nivel mundial ponen énfasis en la urgencia de poner fin a la tuberculosis, considerada la enfermedad infecciosa más letal del mundo, ya que sigue provocando la muerte de millones de personas.

La tuberculosis está presente en todo el mundo, aunque es totalmente prevenible y además curable, si se detecta en forma temprana y se realiza el tratamiento adecuado.

Es una patología infecciosa, causada por una bacteria que afecta principalmente a los pulmones y se transmite de una persona infectada a una sana a través del aire, al toser, estornudar, gritar, etc.

Cuando un enfermo con tuberculosis pulmonar tose o estornuda, expulsa bacilos tuberculosos a través de gotitas de saliva que, si son inhalados por una persona sana, provocan el contagio.

Los síntomas incluyen tos, dolores torácicos, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudores nocturnos.

A nivel mundial, la tuberculosis es la principal causa de muerte por enfermedad infecciosa. Cada año fallecen alrededor de un millón 300 mil personas, incluyendo más de 165 mil coinfectadas con VIH.