El Gobierno prepara un nuevo mensaje “sorpresa” para el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia

Como cada 24 de marzo desde hace tres años, el Gobierno Nacional prepara un nuevo video para difundir en el marco de una nuevo Día de la Memoria la Verdad y la Justicia con intención de profundizar la batalla cultural e insistir con la idea de lo que denominan como “la memoria completa”.

Los equipos a cargo del Director Nacional de Comunicación Digital de la Presidencia, Juan Pablo Carreiras, y del cineasta del presidente Javier Milei, Santiago Oria, ultiman detalles de la pieza audiovisual que podría incluir familiares de desaparecidos durante la última dictadura que abonen a lo que denominaron como “Día de la Memoria por la Justicia y la Verdad Completa”.

Su contenido permanece blindado hasta este martes, cuando las organizaciones de derechos humanos y partidos políticos se vuelquen a las calles en un nuevo aniversario del inicio de la última dictadura cívico-militar que tuvo lugar en 1976.

Hasta entonces, el Presidente no tiene actividades en agenda. En la edición del año 2025, fue el politólogo y presidente de la Fundación Faro, Agustín Laje, el encargado de reforzar la postura que pregona el mandatario respecto al tema. En su explicación, contenida en un video de 19 minutos, Laje puso en duda la cifra difundida por los organismos de derechos humanos que reclaman por la reaparición de 30 mil detenidos desaparecidos.

Fue el propio mandatario libertario el que cuestionó el origen de la cifra al sostener que no existen registros que respalden el número. En su lugar, habló de 8.753 personas en referencia al informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). “No estoy de acuerdo con esta visión tuerta que nos quiso imponer el kirchnerismo y siempre dije que quiero la memoria completa. Una verdad contada a medias no es verdad, es una mentira”, argumentó.

En los últimas horas, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) recordó los 50 años del último golpe de Estado que interrumpió la democracia en la Argentina al plantear que “los ciudadanos volvemos a decir Nunca Más” a una dictadura y “siempre más a una democracia justa” al tiempo que pidió una “memoria íntegra y luminosa” de esos años.__IP__

Asimismo, en diferentes ámbitos legislativos La Libertad Avanza se expidió contra los pedidos de condena al hecho histórico que inició con el derrocamiento de María Estela Martínez de Perón.

El pasado miércoles, por iniciativa del senador Eduardo “Wado” de Pedro, la Cámara Alta aprobó sobre tablas una declaración condenatoria, aunque hubo diferencias por el concepto de “terrorismo de Estado”. #AgenciaNA