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Espectáculos

Murió Rómulo Berruti a sus 88 años

Se constató el deceso del periodista especializado en cultura y espectáculos, por razones que aún son desconocidas.
Lunes, 23 de marzo de 2026 12:13

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El critico del cine, Rómulo Berruti, murió este lunes a sus 88 años por causas que aún se desconocen.

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices que le dio el último adiós al comunicador en sus redes sociales.

El escrito destacó: “Despedimos con profundo pesar a Rómulo Berruti, destacado periodista especializado en cultura y espectáculos, cuya trayectoria dejó una huella imborrable en la difusión del teatro, el cine y la actividad artística de nuestro país. Acompañamos con nuestras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos en este doloroso momento”.__IP__

Por esa razón, se recuerda a Berruti y Carlos Morelli como los grandes conductores del exitoso ciclo Función privada, donde se presentaban películas de cine de autor y se revalorizaba a las producciones locales. 

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