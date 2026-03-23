Solicitan prisión preventiva para acusado del homicidio en el barrio Santa Lucía

La causa por el crimen ocurrido en barrio Santa Lucía sumó un avance clave: la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del principal sospechoso, imputado por el homicidio de un joven de 24 años.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, imputó de manera provisional a un hombre de 33 años como autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Pedido de prisión preventiva

Durante la audiencia de imputación, el acusado fue asistido por un defensor particular y decidió abstenerse de declarar.

En ese marco, desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías 3 del distrito Centro que el imputado permanezca detenido, al considerar la gravedad del hecho y la existencia de riesgos procesales, como una posible fuga o el entorpecimiento de la investigación.

El crimen

El hecho ocurrió el pasado sábado en el barrio Santa Lucía, cuando, en circunstancias que aún se investigan, la víctima recibió un disparo en el tórax que le provocó la muerte.

Según el informe preliminar de autopsia, el deceso se produjo como consecuencia de esa herida de arma de fuego, aunque los estudios complementarios terminarán de confirmar los detalles.

Detención y pruebas

Tras ser identificado, el sospechoso fue detenido pocas horas después del crimen.

En el operativo, personal de la Unidad de Investigación UGAP logró además secuestrar una motocicleta que habría sido utilizada para cometer el hecho, un elemento que se suma a la investigación.