VIDEO. María Becerra habló sobre su ruptura de “Los del espacio”: “Hoy no tengo trato"

En medio del escándalo por la enemistad entre Tini Stoessel y Emilia Mernes, María Becerra le dedicó unas dulces palabras a la Triple T y se sinceró sobre su distanciamiento con “Los del Espacio”, grupo de la escena urbana donde forma parte la cantante de .mp3.

La cantante participó de un challenge en el que debía reaccionar a las sugerencias autocompletadas de Google con su nombre; fue allí cuando se enfrentó a la búsqueda "María Becerra Los del Espacio".

Lejos de evadir el tema, Becerra reveló cómo sigue su relación con el grupo conformado con figuras como Duki, Emilia, Rusherking, Tiago PZK, FMK y Lit Killah.

“Muchas cosas que pasaron. Con muchas personas simplemente nos distanciamos, porque las vidas tomaron otros cursos y eso está perfecto, y nos llevamos re bien todavía. A todos los respeto un montón, los admiro, me parecen excelentes artistas... pero bueno, hay otras personas con las que hoy en día no tengo trato”, confesó.

En otra parte de la entrevista, donde tuvo que someterse a un detector de mentiras, mencionó haber sido “picheada” por una artista mujer —una palabra que es utilizada en la jerga puertorriqueña que significa ignorar o despreciar— y, aunque se negó a revelar nombres, las redes especulan que se trató de un palito a Emilia Mernes.

Sin embargo, María se mostró mucho más abierta al hablar de sus amistades dentro de la industria, destacando su relación y conexión profunda con Tini Stoessel: "Somos re amigas. Es una persona que amo, es una persona súper dulce, nos entendemos un montón. No sé si es tanto con la música, sino que conectamos mucho humanamente", detalló.

Sus declaraciones salieron a la luz poco después de que estallara el supuesto conflicto entre Tini y Mernes por situaciones que no son de público conocimiento.