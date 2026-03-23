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Policiales

Más de 120 conductores dieron positivo en alcoholemia este fin de semana en Salta

Se realizaron más de 6.500 test de alcoholemia en toda la provincia. En total, hubo 848 infracciones en controles viales durante los operativos.
Lunes, 23 de marzo de 2026 15:47

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Los controles de tránsito realizados durante el fin de semana en Salta dieron como resultado 122 conductores fueron infraccionados por circular con alcohol en sangre.

Notas Relacionadas

El operativo fue coordinado por la Subsecretaría de Seguridad Vial y desplegado en distintos puntos de la provincia, tanto en rutas como en zonas urbanas.

Más de 6.500 test y cientos de infracciones

Según el informe oficial, la Dirección General de Seguridad Vial:

  • Controló 9.569 vehículos
  • Realizó 6.515 test de alcoholemia
  • Detectó 848 infracciones en total

Dentro de ese número, los casos positivos por consumo de alcohol representan una de las faltas más graves, por el riesgo que implican para la seguridad vial.

Tolerancia cero, pero persisten las faltas

A pesar de la vigencia de la Ley Provincial de Tolerancia Cero, que prohíbe conducir con cualquier nivel de alcohol en sangre, los controles siguen detectando conductores que incumplen la norma.

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