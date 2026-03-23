Tartagal: convocan a una reunión clave por la inseguridad en la ciudad

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La inseguridad vuelve a instalarse como uno de los principales temas en Tartagal y distintos sectores de la ciudad volverán a reunirse para abordarlo de manera conjunta.

El encuentro fue convocado por el Centro de Empresarios de Tartagal y se realizará el próximo miércoles 25, una vez finalizado el fin de semana largo. Participarán representantes de instituciones locales, fuerzas de seguridad y autoridades, con el objetivo de debatir posibles soluciones.

Una preocupación que crece

La problemática ya no afecta solo al sector comercial, sino que alcanza a las familias de toda la ciudad, tanto en el centro como en los barrios.

Como ocurre en distintas localidades del país, los hechos de inseguridad se repiten y generan inquietud. Si bien en muchos casos no se registran episodios de extrema violencia, los robos, entraderas y arrebatos muestran cada vez mayor audacia.

Vecinos advierten que los delincuentes ingresan a viviendas incluso con sus moradores presentes o actúan a pesar de saber que están siendo filmados, lo que incrementa la sensación de vulnerabilidad.

Seguridad, el tema central

Gustavo León, presidente del Centro de Empresarios, explicó que la reunión tendrá un eje claro: “El tema excluyente es la seguridad y las medidas que debemos seguir como comunidad para avanzar en este problema que nos preocupa a todos”.

Según detalló, la intención es escuchar a los actores directamente involucrados, entre ellos la Policía, Gendarmería, fiscales penales, jueces de garantías y el municipio.

“La idea es proponer iniciativas y generar un trabajo conjunto que permita mejorar la seguridad de los vecinos”, agregó.

Diálogo y trabajo conjunto

Desde la organización señalaron que las invitaciones ya fueron cursadas y remarcaron la importancia de la participación de todos los sectores.

“Lo deseable sería que asistan, no para escuchar reproches, sino para tener un diálogo constructivo”, sostuvo León.

En ese sentido, recordó que en encuentros anteriores se implementó una especie de alerta temprana entre comerciantes y la Policía, que dio resultados positivos.

“Como vecinos queremos saber qué otras medidas y hábitos debemos adoptar y de qué manera sumar para que entre todos construyamos más seguridad para los tartagalenses”, concluyó.