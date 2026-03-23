Se estrelló un avión militar en Colombia: al menos ocho muertos y 83 heridos

Al menos ocho muertos y 83 heridos dejó este lunes el accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en el suroeste del país, informó el gobernador del departamento de Putumayo, Jhon Gabriel Molina.

“Se reportan 83 heridos, de los cuales 14 están en estado crítico, y ocho personas fallecidas”, dijo a la prensa Molina, al destacar que varios de los lesionados fueron o están en proceso de evacuación a ciudades cercanas.

Más temprano, el comandante de la FAC, general Carlos Silva, informó en redes sociales que en el avión viajaban 114 pasajeros y 11 tripulantes.

Expresó que el accidente ocurrió a las 09:50 hora local (14:50 GMT) y cubría la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís.

“Tan pronto despegó la aeronave, sufrió algún problema y se precipitó a tierra a un par de kilómetros del aeropuerto”, explicó Silva.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó en su cuenta de la red social X sus “más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados”.

“Es un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañan y alivian en alguna medida el dolor”, señaló Sánchez tras mencionar que “se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente”.

En tanto, el director general de la Policía Nacional de Colombia, general William Oswaldo Rincón Zambrano, lamentó el “trágico” accidente del avión Hércules de la FAC.__IP__

El presidente Gustavo Petro agradeció “a los padres ya las madres que cruzaron corriendo la distancia hasta el avión Hércules accidentado para salvar los hijos de otras madres y padres, agradezco a los y las soldadas que estando en el lugar fueron corriendo a salvar la vida de sus compañeros”.