Espectáculo con fuego terminó con dos quemados

Un grave incidente en un conocido bar del paseo Güemes dejó como saldo dos personas quemadas por llamas de combustible, las que tuvieron que ser derivadas hacia un hospital público cerca de la medianoche del viernes pasado. El hecho se produjo en un local gastronómico de calle General Güemes al 200, después de las 23. Allí se presentó un espectáculo de fuego donde se manipulaba alcohol y antorchas. El mismo terminó de manera escandalosa cuando el combustible alcanzó a un cliente que se hallaba presenciando el espectáculo ígneo.

Según las escasas informaciones, en una de las tantas maniobras el alcohol o el combustible cayó sobre la humanidad del cliente y de quien lo manipulaba y segundos después los mismas comenzaron a arder, explicaron algunos presentes a la policía que llegó después. En la desesperación se intentó de todo para sofocar las llamas y se solicitó la presencia del 911 y de una ambulancia pública.

La misma llegó minutos después con dos unidades además de policías y bomberos.

Finalmente, los heridos fueron trasladados en un solo vehículo de emergencia privada que circunstancialmente pasaba por allí y que trasladó a los quemados hacia el hospital San Bernardo, donde fueron asistidas por profesionales de la salud. Algunas fuentes aseguran que los heridos sufrieron graves quemaduras.

Trascendió que los mismos se encuentran bajo tratamiento y en observación. La justicia ya tomó intervención. Desde el municipio señalaron que por ahora no ingresó ninguna denuncia en contra del local. Habrá que ver qué medidas se tomarás y si están habilitados a realizar espectáculos con fuego.