Hay dos millones de personas desocupadas o trabajando en negro

Los desocupados o personas que trabajan en negro ya suman 2 millones en la Argentina. En los dos últimos años, el empleo no registrado o informal creció en 376.000 y la tasa de desocupación se incrementó en el mismo período, ya que subió de 5,7% a 7,5%, es decir, que los desocupados ahora son 1,7 millones de personas, según el Indec.

El empleo total retrocedió hacia formas más precarias y sin cobertura social, mientras que la tasa de empleo se redujo de 45,8% a 45% y la informalidad subió a 43% de la población ocupada.

Proyectado a todo el país, habría 13 millones de trabajadores registrados y unos 9 millones "en negro", mientras que, de los no registrados, poco más de 60% son asalariados y el resto trabajadores por cuenta propia.

"El crecimiento de la informalidad no se reduce a las nuevas modalidades de trabajo por plataformas -que quedarían capturadas en el rubro Transporte y Comunicaciones-, sino que se extiende a sectores tradicionales. El comercio sumó 210.000 puestos informales mientras los registrados privados en ese rubro apenas crecieron 4.000; mientras que la industria manufacturera sumó 87.000 trabajadores no registrados al tiempo que perdió 63.000 puestos formales", señaló la consultora Invecq en base a las cifras del Indec, según Clarín.

El Informe de Invecq agregó que "parte de los trabajadores que antes operaban dentro del sistema formal pasaron a la informalidad o solo encontraron empleo bajo esa condición. Un caso distinto es el de la construcción, que perdió simultáneamente puestos formales e informales -47.000 y 96.000, respectivamente-, en una dinámica que refleja la contracción directa de la actividad. El sector fue fuertemente golpeado en 2024, con una caída de 27%, y en 2025 apenas logró una recuperación parcial de 5,9%"

Además, los trabajadores asalariados registrados del sector privado disminuyeron en 182.000 puestos, mientras en el sector público hubo una caída de 80.000 empleos registrados: son 262.000 menos.

Calidad y capacidad

El problema no se limita únicamente a la falta de empleo, sino también a la calidad y a la capacidad de los puestos existentes para sostener ingresos.

La Fundación Mediterránea lo explica: "Cuando se incorpora esta dimensión, la imagen del mercado laboral cambia de manera significativa. Al sumar a los desocupados con los ocupados que buscan trabajar más horas o mejorar su situación laboral, la presión sobre el mercado de trabajo asciende a 24% de la población económicamente activa. En términos absolutos, esto equivale a más de 5 millones de personas. Se trata de una magnitud que relativiza la lectura basada exclusivamente en la tasa de desempleo, ya que muestra que el ajuste del mercado laboral no solo opera por la cantidad de empleo disponible, sino también por su calidad".

También la Consultora LCG hizo foco en este punto al afirmar que "aunque la tasa de desocupación se incrementó considerablemente, entendemos que el ajuste del mercado de trabajo continúa siendo vía calidad (cambiando empleo asalariado por cuentapropista) y vía precio (baja de salarios), tal como sucedió en 2024".