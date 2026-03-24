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Policiales

Tren embistió un automóvil y mató a un joven de 20 años

Ocurrió en Santa Fe. Dos jóvenes salvaron sus vidas de milagro.
Martes, 24 de marzo de 2026 01:27
La policía y Bomberos trabajando en el siniestro. TN

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Un chico de 20 años murió y otros dos resultaron heridos luego de que el auto en el que viajaban fue embestido por un tren en el sur de San Lorenzo, Santa Fe.

El hecho ocurrió alrededor de las 0:40 del domingo en el cruce de República de Chile y José Manuel Estrada, en pleno barrio Bouchard. La víctima fatal fue identificada como Agustín F.

Todo comenzó cuando una formación ferroviaria impactó contra el lateral derecho de un Ford Focus gris. El golpe fue tan violento que el auto fue arrastrado por las vías y quedó totalmente deformado.

Según informó Diario Síntesis, al lugar llegaron Bomberos Zapadores y efectivos del Destacamento Policial 3. Allí constataron que Agustín F., quien viajaba como acompañante, había fallecido en el acto. El cuerpo debió ser rescatado con herramientas hidráulicas. Los otros dos ocupantes del vehículo, Miqueas T. y el conductor como Gonzalo H., lograron salir por sus propios medios. Ambos sufrieron escoriaciones leves.

Además, por la tensión que generó la presencia de vecinos en el lugar, se montó un operativo de seguridad para resguardar la escena y proteger la integridad de los maquinistas del tren.

 

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