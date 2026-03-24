Río Piedra: detuvieron a cuatro hombres por hacer controles falsos en la ruta para robar 

Cuatro hombres de 32, 34, 50 y 57 años quedaron detenidos con prisión preventiva en la localidad salteña de Río Piedras, acusados de realizar controles vehiculares falsos para asaltar a automovilistas.

El hecho ocurrió el pasado 13 de febrero y la medida fue solicitada por el fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado. Los acusados están imputados como coautores de los delitos de robo en despoblado y en banda en grado de tentativa, desobediencia judicial y usurpación de títulos.

La decisión fue avalada por el juez Mario Dilascio, quien consideró la gravedad del caso y los riesgos de fuga o entorpecimiento de la investigación. Uno de los imputados, de 57 años, no participó de la audiencia ya que permanece hospitalizado.

La causa se inició cuando personal policial que circulaba por la ruta nacional 9/34, a la altura del kilómetro 1.477, detectó una escena que simulaba un operativo oficial. Dos camionetas estaban detenidas sobre la banquina y varios hombres, con el rostro cubierto, utilizaban conos, chalecos refractarios y prendas similares a las de fuerzas federales para detener vehículos.

Al notar la presencia policial, los sospechosos escaparon. Uno de los rodados logró huir, mientras que el otro fue perseguido por los efectivos. Durante la fuga, los ocupantes arrojaron distintos elementos utilizados en el falso control, como conos, pasamontañas, chalecos y gorras.

Finalmente, el vehículo fue interceptado a la altura del kilómetro 680 y se detuvo a su conductor. Los demás implicados habían descendido antes, en la zona del arroyo Las Tipas, donde intentaron ocultarse entre la vegetación.

Tras un operativo de rastrillaje, los tres restantes fueron localizados siguiendo huellas de calzado y del vehículo, y quedaron detenidos en el lugar.

Según informaron fuentes judiciales, uno de los imputados tenía un pedido de detención vigente por una causa de robo doblemente agravado, mientras que los otros cuentan con antecedentes por delitos contra la propiedad.

El caso expone una modalidad delictiva que simula controles oficiales para engañar a conductores y concretar robos, una práctica que genera preocupación en rutas del interior de la provincia.