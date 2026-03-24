VIDEO. María Becerra adoptó a su octavo perrito en Chile y emocionó a todos en redes

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María Becerra volvió a emocionar a sus seguidores con una historia que va más allá de la música. La artista argentina adoptó a “Piloto”, un cachorro rescatado en Chile que ahora forma parte de su familia junto a su pareja, Rei.

El anuncio llegó a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes llenas de ternura junto al nuevo integrante. “Ya estamos coleccionando momentos especiales con Pilotito. Te amamos. Te vamos a cuidar mucho”, escribió la cantante.

Un hogar lleno de animales

Con la llegada de Piloto, la casa de María suma un nuevo integrante a una familia numerosa. La artista ya convive con siete perros: Pistón, Tita, Turbo, Mecha, Gilda, Selena y Dalila.

Además, en el pasado llegó a tener hasta doce gatos, aunque actualmente mantiene cuatro, luego de haber dado varios en adopción.

Muchos de los nombres de sus mascotas tienen un significado especial, ya que están inspirados en figuras que marcaron su vida, como las cantantes Gilda, Dalila y Selena.

Un compromiso que viene de antes

La historia de este vínculo comenzó semanas atrás, cuando María Becerra viajó a Chile y participó de una jornada de adopción organizada por una fundación.

Desde la organización destacaron su cercanía y compromiso: “Se nota el amor que siente por los animales”, expresaron en redes, adelantando que uno de los cachorros viajaría con ella.

Ese cachorro era Piloto, que hoy ya forma parte de su vida y pronto conocerá a todos sus “hermanos” en su nuevo hogar.