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Espectáculos

VIDEO. 20 años de Hannah Montana: así fue el reencuentro del elenco en la alfombra roja

En el marco de las dos décadas de la serie que lanzó a Miley Cyrus al estrellato, Disney preparó un episodio especial como forma de celebración.
Martes, 24 de marzo de 2026 15:44

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Después de semanas de promoción, Miley Cyrus se vuelve a poner una vez más en la piel de Hannah Montana para el estreno mundial del especial por el 20° aniversario de "Hannah Montana", que ya se encuentra disponible en la plataforma Disney+.

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El preestreno ocurrió durante la noche del lunes en el cine El Capitan Theatre de Los Ángeles, y se desplegó una alfombra color violeta en honor a la serie.

Miley Cyrus, la protagonista de la noche, irrumpió en la alfombra con un vestido metálico color gris y una remera de Hannah Montana que despertó la nostalgia de sus fanáticos, como también el estilo de cabello que eligió para la noche: el típico look de Hannah.

Quién faltó en el reencuentro

Aunque la premiere contó con el esperado reencuentro del elenco original como Jason Earles (Jackson), Moisés Arias (Rico), Cody Linley (Jake Ryan), Shanica Knowles y Anna Maria Perez de Tagle, la gran ausente fue Emily Osment. La actriz tuvo que perderse la premiere por compromisos laborales: está grabando la tercera temporada de la comedia Georgie y Mandy - Su Primer Matrimonio.

 

 

A pesar de los festejos por los 20 años de la serie que marcó una generación, Miley Cyrus negó rotundamente que estén trabajando en un reboot de Hannah Montana. Con su humor audaz, contestó al medio Variety: “Ya estoy cansada. Esto ya fue mucho”.

El especial ya se encuentra disponible en la plataforma de Disney Plus.

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