VIDEO. Bridgerton lanzó el tráiler de su quinta temporada: conocé cuál será el nuevo romance

La quinta temporada de Los Bridgerton ya tiene sus primeros detalles confirmados, esta serie mantiene su lugar como uno de los mayores éxitos globales de Netflix y se espera que atrape al público con un nuevo romance.

La producción avanza con tiempos largos, por lo que los nuevos episodios todavía tardarán en llegar, aunque el tráiler ya salió a la luz, poniendo en la cabecera la nueva historia de Francesca Bridgerton y Michaela Stirling (la cuñada de Francesca), que, tras la muerte de su primo y esposo de Bridgerton, se volvieron más unidas.

Hannah Dodd y Masali Baduza encabezarán la temporada, que podría convertirse en la primera entrega abiertamente queer de la serie, ya que, la narrativa previa solo insinuó la bisexualidad de Benedict Bridgerton.

Este adelanto descarta a Eloise Bridgerton como figura central, aunque podría desencadenarse como romance secundario en la serie.

Quién es Francesca Bridgerton y cuál es su historia

La historia retomará el recorrido de Francesca Bridgerton tras enviudar en la cuarta temporada y tras la marcha de Stirling de la casa del matrimonio.

La protagonista decidirá regresar al mercado matrimonial después de dos años de la muerte de su esposo John, y Michaela llegará a Londres para hacerse cargo de la propiedad familiar; ese reencuentro despertará dudas en Francesca sobre sus planes.

La trama presentará a dos mujeres que no encajan en su contexto y el vínculo entre ambas evolucionará hacia una historia de amor. El inicio mostrará tensiones entre ellas e incluirá un giro inesperado dentro de la serie.

Finalmente, se supo que la producción ya inició el rodaje y el proceso se extenderá durante más de un año, por lo que no se estrenará antes de 2027.