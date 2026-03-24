Arrancan las inscripciones de la Escuela Municipal de Mecánica: carreras, duración y salida laboral

Con el objetivo de generar oportunidades concretas de empleo, la Municipalidad de Salta avanza en la puesta en marcha de la primera Escuela Municipal de Mecánica, una iniciativa que combinará capacitación técnica con rápida inserción laboral.

El programa estará estructurado en tres ejes principales: mecánica integral de motos, mecánica integral de autos y chapa y pintura. Cada trayecto contará con dos niveles, básico y avanzado, y estará diseñado para que los alumnos adquieran conocimientos aplicables desde el primer momento.

La propuesta tendrá una duración inicial de cuatro meses y se desarrollará bajo una modalidad mixta: la mitad del tiempo estará destinada a contenidos teóricos y la otra mitad a prácticas en talleres. Las clases se dictarán dos veces por semana, con encuentros de dos horas por jornada.

En cuanto al cronograma, los cursos de mecánica de motos se cursarán los lunes y miércoles, mientras que los de mecánica de autos se dictarán los martes y jueves. Esta organización busca facilitar la asistencia y permitir que los estudiantes puedan compatibilizar la capacitación con otras actividades.

El enfoque estará puesto en la práctica. En el caso de motos, los alumnos aprenderán desde el uso de herramientas y normas de seguridad hasta diagnóstico de fallas, reparación de frenos y puesta a punto. Para automotores, el plan incluye funcionamiento del motor, sistemas de lubricación, frenos, suspensión, electricidad y uso de scanner para detección de problemas.

Además de los contenidos técnicos, el programa incorporará herramientas clave para la inserción laboral, como atención al cliente, elaboración de presupuestos, gestión de costos y estrategias de venta, incluyendo el uso de redes sociales para captar clientes.

Inscripciones y organización

Las inscripciones se realizarán los días miércoles 25 y jueves 26 de marzo en la Escuela de Emprendedores, ubicada en avenida Independencia 910, en horario de 9 a 13 y de 15 a 19.

Cada jornada estará destinada a una especialidad: el miércoles 25 será para quienes opten por automotores, mientras que el jueves 26 se inscribirá a los interesados en mecánica de motos.

Pasantías y certificación

Uno de los puntos destacados del proyecto es la inclusión de pasantías y prácticas profesionalizantes hacia el final del cursado, lo que permitirá a los alumnos tener contacto directo con el mundo del trabajo.

Asimismo, los certificados contarán con el aval del Ministerio de Educación de la Nación Argentina, garantizando validez oficial.

La capacitación se dictará de forma descentralizada en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de ampliar el acceso y acercar oportunidades a más vecinos.

Con esta iniciativa, el municipio busca fortalecer la formación en oficios y responder a una demanda laboral concreta, brindando herramientas para que más salteños puedan generar ingresos en el corto plazo.