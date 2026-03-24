Gimnasia y Tiro vs. Central Norte jugarán por primera vez este clásico en la Primera Nacional

En forma oficial y por un torneo como la Primera Nacional organizado por la AFA, Gimnasia y Tiro y Central Norte se verán las caras el próximo domingo por primera vez.

El estadio David Michel Torino será el escenario del enfrentamiento entre albos y cuervos, desde las 17.30, en una fecha donde se contempla los cruces por los interzonales de las zonas A y B; de acuerdo al duelo entre los representativos salteños se marcará un nuevo hito por los tres puntos en juego nada más y nada menos en un segunda categoría muy competitiva del fútbol argentino.

Desde ambos planteles, sin ninguna duda, las expectativas se concentran en salir a la cancha con la firme idea de celebrar una victoria al cabo de los noventa minutos de juego.

"Un partido aparte"

El clima de clásico ya está instalado. Así, lo dejó entrever el DT de Gimnasia y Tiro, Fernando "Teté" Quiroz, quien bien asimiló la derrota frente a Nueva Chicago, en el programa Equipo 10, manifestó que "para la gente el clásico es especial y nosotros lo sabemos. En planteos y situaciones futbolísticas es la misma dificultad. Es un partido aparte para el hincha. Tenemos que estar enfocados y darle una alegría a la gente".

Luego, Quiroz, explicó: "En la previa del clásico no creo que esta derrota tenga algo que ver. Me quedo con lo bueno que hicimos en el segundo tiempo. No nos salieron las cosas en el primero. Hay que aplicarlo de entrada en los demás partidos".

Fabricio Rojas, el delantero convirtió el gol del descuento para el albo frente al "torito" de Mataderos y dijo que "tenemos la obligación de ganar el clásico. Estamos peleando ahí arriba. Los clásicos son partidos duros. Hay que mentalizarse en ganar".

"Gimnasia no es ningún cuco"

Por el lado del club de avenida Entre Ríos, Franco Vedoya, al finalizar con un triunfo en el partido con All Boys, señaló: "Siempre algo nos tiene que quedar acá en Salta. Podríamos haber hecho algún golcito más. Estamos contentos. Ya estamos pensando en el clásico. Vamos a ir a buscar los tres puntos. Se hizo un esfuerzo muy grande. Gimnasia no es ningún cuco".

Por su parte, el goleador Julián López, destacó: "Este es un envión anímico importante. Necesitábamos sumar de a tres en casa. Ahora, contra Gimnasia y Tiro vamos a salir a ganar, a matar o morir. Le agradecí a Dios. Estuve orando toda la semana por este gol. Es un día maravilloso. Es por lo que me esfuerzo en el día a día.

En tanto, el DT Adrián Bastía, guardó mesura y solo comentó: "El ganar es todo. Competimos siempre. Los técnicos vamos partido a partido. Le pido a la gente un poco de paciencia porque el equipo se está encontrando".