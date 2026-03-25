Anta: Reparan el puente de la RP 5 sobre el arroyo Las Hacheras

Las tareas registran un avance del 75%. Ya finalizó el hormigonado del cimiento del estribo afectado. Continúa la colocación de big bags de suelo-cemento. El paso está habilitado para todo tipo de vehículo, de a uno por vez. En el departamento Anta, la Dirección de Vialidad de Salta avanza con las obras de protección del puente de la ruta provincial 5 sobre el arroyo Las Hacheras, que resultó afectado por las inclemencias climáticas de las últimas semanas.

Los trabajos se ejecutan a 30 kilómetros de Lumbreras y registran un avance aproximado del 75%. Se espera que estén finalizados en los próximos días. Por el momento la circulación está habilitada para todo tipo de vehículo, de a uno por vez. Para efectuar las tareas, el organismo provincial dispuso a más de 20 trabajadores y maquinaria pesada tales como camiones, excavadora hidráulica, una retropala y mixers de hormigón.

El objetivo es reforzar los estribos y terraplenes de la estructura con big bags de suelo-cemento. Por su parte, informaron que ya se terminó de hormigonar el cimiento del estribo del puente que presentaba complicaciones. Cabe destacar que desde Vialidad remarcaron que una vez superada la época estival se ejecutarán obras complementarias.

En diálogo con Radio Salta, el director de Vialidad de Salta, Gonzalo Macedo, detalló el estado de distintas rutas provinciales por las intensas precipitaciones registradas en lo que va del mes. Señaló que en reuniones con el ministro Ignacio Lupión y productores de distintas zonas, se expusieron los inconvenientes que enfrentan sobre todo en rutas de tierra.