Breves palabras sobre una fecha maldita

No sé en qué momento pasaron 50 años. Muchísimos, aunque la maldita fecha duele igual. El aniversario redondo es fuerte y todo el mundo se ha subido a decir cosas. Lo bien que hacen: no hay peligro aparente de que te chupen (secuestren) y te pongan un caño (una bomba) por pensar diferente.

No fue así hace medio siglo cuando la receta popular era "el mejor enemigo es el enemigo muerto". Antes y después del golpe, salías de la casa y no sabías si volvías. O te arrancaban de tus menesteres, para el suplicio de la picana, la metralla o el foso final sin nombre.

íLa pucha que hemos llorado! Estuvimos allí, muy cerca de no contarla, por eso no soy de los que extraña los '70. Si a vos te gusta, dale pa' adelante.

Nunca fue algo raro en estas pampas salvajes llevar a la práctica la muerte del otro. Por la acción o por la palabra que la precede. Y tampoco hubo perdones sinceros en estos dos siglos y medio de asesinarnos sin piedad. Pura cosmética.

Hace medio siglo, cuando éramos pibes, unos y otros caímos en la trampa de la época. "Revolución vs. contrarrevolución". Suele pasar a menudo que unos ponen las ideas y otros la vida y los que pusieron las ideas después tienen más material para la épica.

Estábamos allí, en medio del fuego cruzado. La lucha de clases versus los valores occidentales y cristianos. Que se mueran los feos, los otros, claramente.

- Dame un chumbo que le vuelo la cabeza. Y si sale en los diarios a aplaudir se ha dicho.

- Perón es nuestro

- No, Perón es nuestro.

- La iglesia es de los pobres,

- La Iglesia está con los ricos.

- Vivan los obreros, burgueses la van a pagar.

- Muerte a los zurdos, somos argentinos carajo

Le digo a un amigo, que zafó de casualidad, que somos como los viejitos de Auschwitz o Dunkerke, pero más pobres, unos con OSDE, otros con PAMI. Como duele este país. Hay sociólogos que hablan de conflictos excedentarios. A comienzos de los '70 en la Argentina había mucho menos pobres e indigentes, no había droga, teníamos más empleos y educación, pero se impuso el paisaje de la crueldad.

No es sólo el golpe sangriento o los muertos de uno y otro lado que hoy nos revoleamos al otro lado de la medianera. Antes y después de las masacres se nos va la vida en este trasatlántico que pita para zarpar pero mil anclas lo sujetan.

Es raro, entre tanto odio aquí, donde los hombres se besan. En este pastiche de mates, cumbia, picanas y molotovs. El asado ya fue.

Los tristes '70, ese fantasma que hoy revive, para muchos fueron un tormento, para otros son esa vela que no se debería apagar. Que en paz descansen los muertos de aquel horror.