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Salta

Colocarán implantes subdérmicos gratis

Será el lunes próximo 30, de 9 a 13, en la Usina Cultural.
Miércoles, 25 de marzo de 2026 01:03

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El acceso a métodos anticonceptivos de larga duración tendrá un nuevo punto en la ciudad. El Ministerio de Salud Pública confirmó que el próximo lunes 30 de marzo se realizará una jornada gratuita de colocación de implantes subdérmicos en la Usina Cultural, destinada a mujeres de entre 14 y 30 años.

La actividad se desarrollará de 9 a 13 en el espacio ubicado en calle España esquina Juramento y requerirá inscripción previa a través del correo electrónico [email protected]

El operativo estará a cargo del equipo de la Supervisión de Salud Sexual y Procreación Responsable, dependiente de la Subsecretaría de Medicina Social.

El objetivo de la iniciativa es promover el acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficaces, además de fortalecer la prevención de embarazos no intencionales.

El implante subdérmico es un método anticonceptivo de larga duración que consiste en una pequeña varilla flexible que se coloca debajo de la piel del brazo. Este dispositivo libera de manera continua una hormona que inhibe la ovulación y brinda protección durante un período de entre tres y cinco años, según el tipo.

 

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