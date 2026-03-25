Lanzan un operativo integral de asistencia en el Chaco salteño

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó ayer una reunión de trabajo con el ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, y el cantante salteño Christian Herrera, oriundo de Rivadavia Banda Norte, con el objetivo de fortalecer las acciones de asistencia y acompañamiento en las zonas afectadas por la crecida del río Bermejo. Durante el encuentro se repasaron las acciones que el Gobierno provincial viene desarrollando en Rivadavia y se avanzó en el operativo integral, fortaleciendo la presencia territorial y sumando nuevas intervenciones, con el acompañamiento del artista salteño, en el marco del trabajo sostenido desde el inicio de la emergencia.

"Hace tiempo venimos trabajando junto a cada área del Gobierno en territorio, y hoy reforzamos ese trabajo con nuevas acciones para acompañar a las familias afectadas" aseguró el Gobernador, quien explicó que este despliegue incluye la asistencia social y sanitaria, junto con la presencia de distintas áreas del Ejecutivo provincial en territorio en los municipios Rivadavia Banda Norte y Rivadavia Banda Sur.

Agregó, que técnicos del área de Infraestructura realizarán relevamientos de caminos afectados y proyectarán obras para su mejoramiento, además de avanzar en un plan de adaptación de viviendas ubicadas en zonas ribereñas, con el objetivo de mitigar el impacto de futuras crecidas.

Explicó que está prevista la participación del Registro Civil para la tramitación y renovación de documentos de identidad afectados por las crecidas, y del Ministerio de Educación, que llevará adelante un relevamiento de la conectividad a internet en los establecimientos educativos para garantizar el acceso al servicio. También intervendrán equipos del Ministerio de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Defensa Civil y la División Lacustre.

En este contexto, el artista Cristian Herrera destacó el acompañamiento permanente de la Provincia desde el primer momento de la emergencia, valorando la presencia activa de las distintas áreas en territorio. Estas nuevas acciones se enmarcan en el operativo general desplegado por el Comité de Emergencia, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social, ante las crecidas del río Bermejo.

El dispositivo incluyó intervenciones en más de 15 municipios de la provincia, entre ellos Pichanal, Rivadavia Banda Sur, Rivadavia Banda Norte, General Mosconi, Aguaray, Metán, El Galpón, Río Piedras, Rosario de la Frontera, Joaquín V. González, El Quebrachal, General Pizarro, La Merced, Rosario de Lerma, La Caldera, Vaqueros y San Antonio de los Cobres.