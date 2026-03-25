Cuatro estudiantes salteños fueron convocados al selectivo nacional de la Olimpíada Matemática Argentina

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Mañana y el viernes, tres estudiantes de Salta participarán en la Ciudad de Buenos Aires de las pruebas selectivas de la Olimpíada Matemática Argentina (OMA), instancia clave para definir al equipo que representará al país en la 67° Olimpíada Matemática Internacional (IMO), que se realizará en China del 10 al 20 de julio.

La convocatoria incluye a alumnos que aprobaron el certamen nacional de OMA 2025 —es decir, que resolvieron correctamente al menos dos de los tres problemas evaluados— y que ahora competirán junto a jóvenes de todo el país por un lugar en la selección.

Las evaluaciones se desarrollarán en el Palais Rouge (Salguero 1441), con exámenes de cuatro horas de duración, sin posibilidad de consultar bibliografía ni utilizar calculadoras.

Quiénes son los convocados

De acuerdo a la nómina difundida por la organización, los estudiantes salteños convocados son:

Guillermo Dávalos (Colegio Santa María, Salta Capital)

Lucas Porzio (Colegio Santa María, Salta Capital)

Josué M. Delgadillo Lee (Escuela de Comercio J. M. Estrada de la localidad de Metán)

Diego Alberto Celedón (EET N° 3138)

Sin embargo, finalmente Celedón no participará por una decisión familiar, según confirmó Verónica Flores Rocha, secretaria adjunta de la región NOA de la OMA.

Cómo es la selección

Flores Rocha explicó que esta instancia corresponde a la convocatoria a la preselección nacional:

“Van a rendir dos días y el jurado seleccionará a los 12 mejores, dos por nivel, titulares y suplentes. Luego serán entrenados para futuras competencias internacionales”, detalló.

De ese proceso surgirá, posteriormente, el equipo definitivo de estudiantes que representará a la Argentina en la Olimpíada Internacional.

Viaje y expectativas

Los alumnos viajarán acompañados por sus familias, ya que no fue posible contar con docentes en esta etapa del calendario escolar. En el caso de los estudiantes del Colegio Santa María, ambos serán acompañados por Lucía, la madre de uno de ellos.

Guillermo Dávalos, de 15 años, cursa el tercer año y llega a esta instancia tras haber aprobado la competencia nacional en 2025. “Es un logro haber llegado hasta acá”, señaló Lucía, su mamá, camino al aeropuerto antes de emprender el viaje. Comentó que los chicos están contentos por la oportunidad, pero que sabe que “es muy difícil el selectivo porque participan chicos de todo el país y hay pocas vacantes”.

Guillermo por su parte reconoció que encara la experiencia con tranquilidad, aunque consciente del nivel de exigencia que lo espera en el certamen.

Un proceso exigente y un camino en crecimiento para Salta

Las pruebas del selectivo replican el formato internacional: problemas de alta complejidad que demandan razonamiento profundo y creatividad matemática.

Los resultados no serán inmediatos: el proceso de corrección puede demorar entre dos semanas y un mes, tras lo cual la OMA publicará la lista de los seleccionados.

Desde la organización destacaron que la presencia de estudiantes salteños, incluyendo representantes del interior como Metán, refleja un crecimiento sostenido del trabajo local.

“Nunca un salteño integró el equipo de la Olimpíada Matemática Internacional. Estamos en un muy buen camino”, afirmó Flores Rocha, quien subrayó el rol clave de las familias que acompañan, las instituciones educativas y los entrenadores.

El antecedente más cercano fue el de Diego Celedón, quien en 2024 quedó como suplente en una competencia iberoamericana, marcando un hito para la provincia.

Con esta nueva participación, Salta vuelve a posicionarse en el mapa nacional de la matemática competitiva, con el objetivo de dar el salto hacia los podios internacionales.