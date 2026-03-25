Cachi: recuperaron un perro robado tras un control vehicular

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Un operativo de control vial permitió recuperar un perro que había sido denunciado como robado en la localidad de Cachi.

El caso se inició tras la denuncia de una vecina del barrio Plan 05, quien aseguró que el viernes por la tarde personas desconocidas le sustrajeron su mascota, un perro de raza ovejero alemán.

En medio de tareas preventivas, efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial realizaban un control en la zona de Pulares cuando detectaron la presencia del animal dentro de un vehículo.

Al ser consultado, el conductor no pudo justificar la tenencia del perro, por lo que fue demorado y el animal quedó bajo resguardo.

La investigación quedó a cargo del fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, quien inició actuaciones contra un hombre de 27 años por el presunto delito de hurto.

Antes de devolver el cachorro a su dueña, se dispuso verificar su estado de salud, confirmar la titularidad y notificar a la denunciante sobre la tenencia responsable del animal.