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Policiales

Campo Quijano: intentó defender a unas amigas y terminó apuñalado

El ataque ocurrió de madrugada en barrio San Jorge; la víctima, de 26 años, fue trasladada en código rojo y hay un detenido.
Miércoles, 25 de marzo de 2026 11:35

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Lo que comenzó como una discusión en la vía pública terminó en una escena de violencia que dejó a un joven gravemente herido en Campo Quijano.

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes, cerca de las 2.45, en barrio San Jorge. Según las primeras informaciones, un hombre de 26 años intervino para defender a unas amigas y en ese contexto fue atacado con un arma blanca.

La agresión le provocó una herida en la zona torácica, por lo que debió ser asistido de urgencia y trasladado en código rojo al hospital San Bernardo, en la ciudad de Salta, donde permanece internado.

A partir de las primeras tareas investigativas, personal policial logró identificar y detener a un sospechoso, señalado como el presunto autor del ataque.

Durante el procedimiento, además, se secuestraron prendas de vestir y un arma blanca que habría sido utilizada en la agresión.

La causa es investigada por el fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, quien confirmó que la audiencia de imputación se realizará en las próximas horas.

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