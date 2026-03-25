La UNSa extendió la inscripción al posgrado en Derechos Humanos

En un contexto atravesado por debates sobre derechos, libertades y políticas públicas, la Universidad Nacional de Salta volvió a poner en agenda la formación en derechos humanos. La Facultad de Humanidades confirmó que extendió hasta el 27 de marzo el plazo de inscripción para una nueva cohorte de la Especialización en Derechos Humanos.

Se trata de una propuesta de posgrado con modalidad presencial e intensiva -con cursado un fin de semana al mes- orientada a profesionales de distintas disciplinas. Además, quienes completen la especialización podrán continuar con el primer año de la Maestría en la misma área.

El director de la carrera, Rodrigo Solá, destacó el enfoque interdisciplinario de la propuesta. “Está pensada para abogados, profesionales de la salud, de humanidades y de ciencias naturales, porque la búsqueda es que los derechos humanos se amplíen a todos los sectores”, explicó. En ese sentido, remarcó que el objetivo es generar impacto tanto en ámbitos sociales como institucionales.

La carrera ya cuenta con más de 90 egresados, mientras que la maestría suma unos 30. Según detalló Solá, muchos de ellos lograron insertarse en espacios clave. “Tenemos egresados que hoy son jueces, fiscales, que participan en organismos nacionales, incluso algunos que llegaron a la ONU, así como en hospitales o en cargos directivos de escuelas”, señaló.

El posgrado está acreditado por la CONEAU y tiene validez nacional. Además, cuenta con un cuerpo docente integrado por profesionales con trayectoria académica y experiencia en distintos campos, como género, memoria, pueblos indígenas y contextos de encierro, con participación de docentes locales, nacionales e internacionales.

Solá también hizo referencia al contexto actual: “Estamos en un año muy simbólico, a 50 años del golpe de la última dictadura, en un momento en que se cuestionan avances en derechos humanos. Por eso es fundamental sostener estos espacios de formación”.