Alerta por la proliferación de armas y el nuevo escenario global: “Argentina debe acelerar controles y evitar riesgos”

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En diálogo con El Tribuno, el analista internacional Nicolás Dapena Fernández, consultor de organismos como Naciones Unidas y la OEA, y especialista en armas y terrorismo, brindó un detallado panorama sobre el contexto global actual, el riesgo de proliferación de armas de destrucción masiva y los desafíos que enfrenta Argentina en materia de control y legislación.

El experto anticipó además los ejes de una exposición abierta que brindará, centrada en cómo aplicar correctamente la normativa vigente para prevenir el financiamiento de armas prohibidas.

Nuevas obligaciones y un sistema aún en construcción

Dapena Fernández explicó que Argentina dio recientemente un paso importante con la resolución 3/2026 de la Unidad de Información Financiera (UIF), que amplía las obligaciones de control para bancos, financieras y otros actores clave.

“Se exige que los sujetos obligados controlen operaciones sospechosas de financiar la proliferación de armas de destrucción masiva”, detalló. Esta normativa se articula con el Código Penal, que establece severas penas para este tipo de delitos.

Sin embargo, advirtió que el sistema todavía está incompleto: “Es un avance en el sentido correcto, pero necesita normas de aplicación mucho más sofisticadas y procedimientos técnicos más desarrollados. El contexto global obliga a acelerar esos pasos”.



Un riesgo global en expansión

El analista puso el foco en el escenario internacional, particularmente en Medio Oriente, donde la inestabilidad podría generar consecuencias a largo plazo.

Recordó el antecedente de la guerra de Irak, donde tras la caída de Saddam Hussein se produjo una dispersión de científicos y técnicos con conocimientos en armas químicas.

“Eso generó más inestabilidad global, porque esas capacidades quedaron disponibles para distintos actores”, explicó.

En la actualidad, el riesgo se traslada a Irán, cuyo programa nuclear está en una fase avanzada, según advirtió el argentino Rafael Grossi. “El peligro es que, ante una desestabilización, materiales, conocimientos o científicos puedan terminar en manos de terceros países u organizaciones”, alertó.



Argentina frente a un cambio de postura internacional

Consultado sobre la posición del país en el conflicto, Dapena Fernández fue crítico del alineamiento reciente con Estados Unidos.

“Argentina históricamente fue respetada por su neutralidad y por sostener el derecho internacional. Eso le permitió tener voz en los foros globales”, señaló.

Sin embargo, consideró que ese equilibrio se ha modificado: “Cuando un país se alinea de forma expresa en un conflicto, entra en una zona de riesgo. Es necesario evaluar el costo-beneficio, y hoy no encuentro beneficios claros para el bien público”.



Fortalezas y debilidades del sistema argentino

El especialista destacó que Argentina tiene una sólida tradición en el uso pacífico de la energía nuclear, con controles avanzados en ese ámbito.

No obstante, advirtió sobre un punto crítico: los materiales de “uso dual”, es decir, aquellos que pueden tener aplicaciones tanto civiles como militares.

“Ahí es donde hay que fortalecer controles operativos, especialmente con la participación del sistema financiero y el sector privado”, sostuvo.



Más armas en circulación

En cuanto al panorama general, Dapena Fernández indicó que el uso de armas convencionales ha crecido a nivel global, impulsado por los conflictos bélicos.

“Siempre que hay guerras, aumenta la producción y luego ocurre el desvío: armas que terminan en otras manos. Es una consecuencia constante”, explicó.

Respecto a armas de destrucción masiva, consideró que su proliferación es más limitada debido a las exigencias técnicas, aunque no descartó riesgos en países con capacidades industriales desarrolladas.



Una exposición abierta al público

Finalmente, el analista brindó detalles de la exposición que encabezará este jueves a las 18 en el CEMA, en su sede central ubicada en la avenida Córdoba 374 de la Ciudad de Buenos Aires, con posibilidad de participación virtual.

La charla abordará el nuevo marco legal argentino en materia de prevención del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, incluyendo el artículo 306 inciso 1F del Código Penal y las recientes resoluciones de la UIF.

Según explicó, se trata de un tema complejo que involucra el control y monitoreo de materiales de uso dual, en un contexto internacional donde la situación en Medio Oriente probablemente intensifique los controles globales.

El encuentro está dirigido especialmente a sujetos obligados como bancos, financieras y distintos actores económicos aunque está abierto a cualquier persona interesada.

Para participar, se requiere inscripción previa, ya sea para asistir de manera presencial o para recibir el enlace de acceso vía Zoom.

“La idea es transmitir herramientas concretas para enfrentar un problema que ya existe y que hay que resolver”, afirmó.

Además, destacó que habrá espacio para preguntas e intercambio: “Todos pueden interrumpir, consultar y debatir. Justamente buscamos eso”.

Quienes deseen inscribirse pueden obtener más información y completar el registro en el siguiente enlace:

[https://ucema.edu.ar/evento/contrafinanciamiento-de-proliferacion-de-armas-de-destruccion-masivas-cfp](https://ucema.edu.ar/evento/contrafinanciamiento-de-proliferacion-de-armas-de-destruccion-masivas-cfp)