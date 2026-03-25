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Espectáculos

Isabel Macedo disfrutó de una escapada con Urtubey en Río de Janeiro

La actriz compartió en redes sociales imágenes de sus vacaciones en Brasil junto a Juan Manuel Urtubey. Entre playa, piscina y lecturas, desplegó una colección de looks veraniegos que captaron la atención.
Miércoles, 25 de marzo de 2026 21:13
Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey. Foto: isabelmacedophoto

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La actriz Isabel Macedo se tomó unos días de descanso y, acompañada por su esposo, el exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, eligió el calor y los paisajes de Río de Janeiro. La artista compartió en sus redes sociales distintas postales de una escapada.

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Durante su estadía, Macedo alternó jornadas entre la playa y la piscina, donde se mostró con una variada colección de bikinis en distintos colores y diseños.

Uno de los escenarios elegidos fue la tradicional rambla de Copacabana, donde se la vio posando relajada, con gorra y prendas livianas, rodeada del movimiento turístico y el color típico de la ciudad. También compartió imágenes desde su hotel, con vistas privilegiadas al océano, en las que dejó ver momentos de intimidad y descanso.

Pero no todo fue sol y mar. La actriz también mostró parte de su rutina de relax, que incluyó lecturas -como el libro “Ecos del fuego”, de Laura G. Miranda- y comidas simples.

Las publicaciones no tardaron en generar repercusión entre sus seguidores, quienes destacaron su estilo natural y la energía distendida que transmiten las imágenes.

La escapada, además, se presentó como un momento de conexión en pareja y una pausa en la agenda laboral, en la que la actriz priorizó el bienestar y el disfrute en uno de los destinos más elegidos de la región.

A continuación, algunas de las fotos que compartió Macedo:

Foto: isabelmacedophoto

Foto: isabelmacedophoto

Foto: isabelmacedophoto

Foto: isabelmacedophoto

Foto: isabelmacedophoto

Foto: isabelmacedophoto

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Foto: isabelmacedophoto

 

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