Isabel Macedo disfrutó de una escapada con Urtubey en Río de Janeiro

La actriz Isabel Macedo se tomó unos días de descanso y, acompañada por su esposo, el exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, eligió el calor y los paisajes de Río de Janeiro. La artista compartió en sus redes sociales distintas postales de una escapada.

Durante su estadía, Macedo alternó jornadas entre la playa y la piscina, donde se mostró con una variada colección de bikinis en distintos colores y diseños.

Uno de los escenarios elegidos fue la tradicional rambla de Copacabana, donde se la vio posando relajada, con gorra y prendas livianas, rodeada del movimiento turístico y el color típico de la ciudad. También compartió imágenes desde su hotel, con vistas privilegiadas al océano, en las que dejó ver momentos de intimidad y descanso.

Pero no todo fue sol y mar. La actriz también mostró parte de su rutina de relax, que incluyó lecturas -como el libro “Ecos del fuego”, de Laura G. Miranda- y comidas simples.

Las publicaciones no tardaron en generar repercusión entre sus seguidores, quienes destacaron su estilo natural y la energía distendida que transmiten las imágenes.

La escapada, además, se presentó como un momento de conexión en pareja y una pausa en la agenda laboral, en la que la actriz priorizó el bienestar y el disfrute en uno de los destinos más elegidos de la región.

A continuación, algunas de las fotos que compartió Macedo:

Foto: isabelmacedophoto

Foto: isabelmacedophoto

Foto: isabelmacedophoto

Foto: isabelmacedophoto

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Foto: isabelmacedophoto

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