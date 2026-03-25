Despega el sueño salteño del Seleccionado Sub-13 en el Mundial de Cataluña

La recta final. La Selección Sub-13 de la Liga Salteña, campeona argentina del Torneo Nacional de Ligas viajará esta noche rumbo a España para competir del Mundialito 2026 que se realizará desde el próximo 29 de marzo y hasta el 5 de abril en la ciudad catalana de Costa Dorada.

Los campeones comenzarán el torneo enfrentando a Barcelona, la Selección de México, Cambridge y cerrará la fase de grupos ante Liverpool. En la cita europea habrá 5.000 futbolistas pertenecientes a 250 equipos de los 5 continentes.

Y ayer tarde, encabezado por el técnico Alejandro Frezzotti, los jugadores Alan Suárez, Tomás Guardia, Lautaro Fernández, Christopher Woollett y Mateo Leiva visitaron El Tribuno en donde se mostraron decididos a traer la copa mundial a las tierras del general Martín Miguel de Güemes.

"Las expectativas son muy grandes y estamos decididos a ganar la Copa porque estamos muy preparados", aseguró Mateo.

Por su parte, Chistopher resaltó que "nosotros llegamos confiados y con fe de que vamos a ganar la Copa y la vamos a traer a Salta".

En ese sentido Lautaro destacó que "la verdad es que hasta no puedo dormir porque estoy muy ansioso y pensar que cada vez falta menos y ya no tenemos que ir, es algo tremendo. Es una gran oportunidad para todos nosotros y allá vamos a dejar todo".

Para Tomás, el "guardián" de los tres palos, "el sueño es salir campeones porque estamos muy preparados y confiados en que vamos a ganar el Mundial".

Y Alan miró hacia el futuro: "Me gustaría verme jugando profesionalmente, porque es un deporte que amo y si Dios quiere, poder jugar con mis compañeros". Además aconsejó a todos los chicos que siguen sus mismo sueños al destacar "que no aflojen nunca, si tienen que entrenar el doble, entrenen, que algún día va a llegar el momento. No se desesperen".

Finalmente, Frezzotti, el técnico del Sub-13 campeón nacional, señaló que "el día que nos enteramos del viaje nos pusimos muy contentos, porque es un premio a todo lo que se viene haciendo ya desde hace un año. No solamente a ellos, sino también a la delegación y a toda la Liga Salteña, a los padres que están por detrás, a los clubes, a todos".

Una fuerte inversión al futuro

La erogación por la logística del viaje en su totalidad de la Selección Sub-13 de la Liga Salteña, el desayuno, almuerzo, merienda y cena, como así también el transporte y hospedaje en la ciudad de Cataluña, corre por cuenta exclusiva de la entidad rectora del fútbol salteño, que conduce Sergio Chibán, quien además logró un respaldo de la Asociación del Fútbol Argentino dirigida por Claudio Tapia, por tratarse de una Selección de fútbol que representará a la Argentina en el Mundialito 2026 a jugarse en Costa Dorada.