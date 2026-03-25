El cáncer de colon ya no es solo de adultos: crecen los casos en menores de 50

Cada año se detectan 16 mil casos de cáncer colorrectal en Argentina y unas 8 mil personas mueren por esta enfermedad. Aunque históricamente estuvo asociada a adultos mayores, en la última década comenzó a registrarse un aumento sostenido en menores de 50 años, lo que encendió la alerta en la comunidad médica.

El cáncer colorrectal es actualmente el segundo tumor más frecuente en el país. En muchos casos puede prevenirse con hábitos saludables y, si se detecta a tiempo, ofrece altas posibilidades de curación. Sin embargo, especialistas advierten que el crecimiento de diagnósticos en pacientes jóvenes plantea un nuevo escenario.

“El aumento en personas menores de 50 años podría estar vinculado al sedentarismo, la mala alimentación y factores ambientales”, explicó el oncólogo Juan Manuel O’Connor, quien señaló que muchos de estos casos aparecen sin factores de riesgo claros y suelen detectarse tarde.

Según datos recientes, entre el 10% y el 15% de los diagnósticos en Argentina ya corresponden a pacientes jóvenes, una tendencia que replica lo que ocurre en países desarrollados. A nivel global, incluso, este tipo de cáncer se convirtió en una de las principales causas de muerte oncológica en menores de 50 años.

Qué factores influyen y cómo prevenirlo

Aunque el mayor impacto sigue dándose en adultos mayores -el 70% de los casos ocurre después de los 70 años-, los especialistas remarcan que existen factores de riesgo que pueden modificarse.

Entre ellos, se destacan el sedentarismo, el consumo excesivo de carnes rojas y alimentos ultraprocesados, el tabaquismo y el alcohol. En contrapartida, llevar una vida activa y una alimentación equilibrada rica en frutas, verduras y granos puede reducir significativamente las probabilidades de desarrollar la enfermedad.

Los síntomas que no hay que ignorar

Uno de los principales problemas es que el cáncer de colon suele detectarse tarde, especialmente en pacientes jóvenes donde no se sospecha la enfermedad. Por eso, los especialistas insisten en prestar atención a señales de alerta.

Los síntomas más frecuentes incluyen:

Sangrado en las heces

Cambios persistentes en el hábito intestinal

Dolor abdominal

Anemia

Ante cualquiera de estos signos, recomiendan consultar con un médico para evaluar la necesidad de estudios.

La clave: controles a tiempo

La detección precoz es fundamental. La colonoscopía es el método más eficaz y se recomienda comenzar entre los 45 y 50 años, incluso antes en personas con antecedentes familiares.

También existen alternativas como el test de sangre oculta en materia fecal, que permite ampliar el acceso a controles en poblaciones con menos recursos.

A nivel mundial, el cáncer colorrectal registra más de 1,9 millones de casos nuevos por año y provoca unas 900 mil muertes, lo que lo ubica entre los más frecuentes.

Frente a este escenario, los especialistas coinciden en un mensaje central: la prevención y los controles pueden marcar la diferencia y salvar vidas.