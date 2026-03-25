Adoptá un amigo en la próxima jornada de Bienestar Animal

La Municipalidad de Salta, a través del área de Bienestar Animal, realizará una nueva jornada de adopción responsable, vacunación antirrábica y desparasitación. Será los días 26 y 27 de marzo, de 14.30 a 17.30 en el Centro Vecinal del barrio Parque Belgrano, ubicado en la Mza E, Casa 12 y Etapa 3.

Pablo Díaz, director general del Centro de Adopciones, invitó a la comunidad en general a “adoptar un amigo fiel y que siempre brindará un amor incondicional”, y detalló que “para ello llevaremos perros jóvenes y adultos para que los vecinos puedan integrarlos a sus hogares”.

“Siempre es importante adoptar, y mucho más a perros gerontes o viejitos como también se les dice, porque es la oportunidad de darles sus mejores últimos años de vida teniendo en cuenta que se trata de animales que sufrieron abandono o maltrato”, remarcó el funcionario.

Los interesados en adoptar deberán llevar el DNI y una boleta de servicio; y firmar un acta compromiso para el seguimiento del nuevo integrante de la familia.