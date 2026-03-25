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Salta

Corte de luz en varios barrios de Salta: Edesa trabaja para normalizar el servicio

La interrupción se produjo a las 8:16 y afectó a más de 10 zonas de la ciudad; el servicio comenzó a restablecerse de forma parcial cerca de las 8:45.
Miércoles, 25 de marzo de 2026 09:11

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Una falla en el suministro eléctrico generó un corte de luz este miércoles por la mañana en distintos barrios de la ciudad de Salta, según informó la empresa Edesa.

El inconveniente se registró a las 08:16, cuando salió de servicio una línea que abastece de energía a múltiples sectores, dejando sin electricidad a vecinos de Las Leñas, Grand Bourg, Jesús María, Puerto Argentino, Las Costas, Alborada, San Patricio, Alto Molino, el complejo Balcones de Belgrano, San Cayetano, Nuestra Señora del Carmen, El Carmen y zonas aledañas.

De acuerdo al reporte oficial, a las 08:45 se logró recuperar parcialmente la demanda eléctrica, aunque el servicio no se encontraba completamente normalizado en todos los sectores afectados.

Desde la empresa indicaron que equipos técnicos trabajan en el lugar para restablecer el suministro en su totalidad en el menor tiempo posible.

El corte generó complicaciones en la rutina de los vecinos durante las primeras horas de la mañana, especialmente en el inicio de la jornada laboral y escolar.

Hasta el momento no se informaron las causas específicas de la falla, aunque se espera que en las próximas horas se brinden más precisiones sobre lo ocurrido.

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