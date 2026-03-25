China lanza robots de limpieza para el hogar: ya funcionan junto a humanos

China dio un paso clave en la incorporación de la inteligencia artificial a la vida cotidiana con el lanzamiento de un servicio de robots de limpieza para el hogar que ya funciona en la ciudad de Shenzhen.

La iniciativa surge de una alianza entre X Square Robot y la plataforma de servicios domésticos 58.com, y marca el primer despliegue comercial de este tipo de tecnología en el país.

El sistema combina el trabajo humano con la asistencia robótica. Cuando un usuario solicita un servicio de limpieza a través de la aplicación, en su hogar se presenta un equipo compuesto por un profesional y un robot, que trabajan de manera coordinada.

Mientras el operario se encarga de tareas más complejas que requieren criterio, el robot realiza funciones repetitivas como limpiar superficies, recoger residuos pequeños y ordenar espacios.

Este modelo busca trasladar la llamada “inteligencia con cuerpo” —una forma de IA diseñada para interactuar con entornos reales— desde los laboratorios hacia servicios concretos que los usuarios pueden contratar.

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia del gobierno chino, que en 2026 incluyó esta tecnología como una industria clave del futuro. En ese marco, Shenzhen se posiciona como un centro de pruebas para el desarrollo de robótica avanzada.

Las empresas involucradas señalan que el objetivo a largo plazo es que estos robots evolucionen hasta convertirse en asistentes domésticos autónomos, capaces de integrarse plenamente en la vida diaria.

Por ahora, el servicio funciona en fase piloto, pero permitirá recolectar datos de uso real que serán clave para mejorar las capacidades de los robots y ampliar su implementación en el mercado.