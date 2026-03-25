Yoga y bienestar, un evento gratuito por el mes de la mujer

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En el marco del Mes de la Mujer, este sábado 28 de marzo se realizará en la ciudad de Salta un evento gratuito que combinará actividades de bienestar, yoga y alimentación saludable.

La propuesta, denominada “Mujer loto”, tendrá lugar a partir de las 16 en el Centro Cultural América, ubicado en Mitre 23, y está abierta a toda la comunidad.

Durante la jornada se desarrollarán distintas actividades como hatha yoga terapéutico, yoga en duplas y espacios vinculados a la biodescodificación y la nutrición.

El evento contará con la participación de profesionales como Viviana G. en yoga terapéutico, Cintia Luque en yoga en duplas, Gisela Solange González en biodescodificación y Rossana Chanampa en alimentación saludable.

Además, la iniciativa propone una modalidad solidaria: quienes asistan pueden colaborar con la donación de ropa para bebés recién nacidos, pañales o ropa de mujer.

Desde la organización destacaron que el objetivo es generar un espacio de encuentro, conexión y cuidado integral, promoviendo hábitos saludables y el bienestar físico y emocional.

La actividad no requiere inscripción previa y se espera una amplia convocatoria durante la jornada.