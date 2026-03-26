Acto por el 210° aniversario del "Pacto de los Cerrillos"

Hoy se recordará en San José de los Cerrillos el 210° aniversario del Tratado de Paz que el 22 de marzo de 1816 rubricaron el Jefe del Ejercito del Norte, General José Rondeau y el Gobernador de Salta, Coronel Martín Miguel de Güemes.

Este año la recordación del "Pacto de los Cerrillos" se realizará en la Finca San Miguel (INTA Cerrillos) a los fines de reafirmar la Ordenanza N° 662/26 que recientemente declaró a ese predio "Lugar Histórico y Patrimonio Cultural de Cerrillos".

El acto protocolar se realizará a horas 10 y contará con la asistencia de autoridades, establecimientos educacionales, invitados especiales y vecinos en general.

Con este acto, la Municipalidad de San José de los Cerrillos quiere resaltar el valor histórico de la Finca San Miguel, que este año transita el 350° aniversario de su fundación por la Orden de los Padres Jesuitas en 1776. Y cabe añadir que la celebración del "Pacto de los Cerrillos", también se realiza en el marco del 70° aniversario de la creación del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) nacido por un Decreto-ley del 4 de diciembre de 1956.

Olvido intencional

El "Pacto de los Cerrillos" se recuerda en forma casi ininterrumpida desde 1967, es decir desde hace 59 años. Fue una iniciativa del desaparecido Club Pueblo Nuevo y que fue aprobada por el entonces intendente Julio Argentino San Millán.

Su recordación en la primera "Semana de Cerrillos" rompió un premeditado "olvido" histórico concretado por los antigüemistas y cuyo injusto silencio duró 151 años.