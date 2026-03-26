Explota depósito de garrafas y el dueño queda detenido

Uno de los empleados que resultó con quemaduras por el incendio en un depósito de garrafas en la localidad bonaerense de Mariano Acosta contó, mientras era atendido por vecinos, que el fuego comenzó de manera inmediata cuando con sus compañeros conectaron una pava eléctrica cerca de uno de los tanques que tenía una pérdida.

El incendio se originó en un depósito ubicado sobre la calle Constituyentes, y producto del hecho se confirmó que hay tres empleados heridos que fueron trasladados en un vehículo particular a la clínica Figueroa Paredes. En el hospital confirmaron que Víctor Hugo Tuller resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en el rostro, mientras que Diego Hernán Robledo y Raúl Oscar Cros, tienen lesiones por el fuego en varias partes del cuerpo. Durante el operativo, el dueño del depósito identificado como Óscar Adrián Benítez, de 48 años, dijo que se dedica a la compra y reventa de tubos de gas. Se confirmó la detención de Benítez, quién será indagado hoy por el titular de la UFI N°2 de Morón, que interviene en el caso.

Operan a Thiago Vera

Thiago Vera, el joven de 18 años que resultó herido de gravedad por un golpe en la cabeza durante la explosión en el depósito de garrafas, era operado ayer en el Hospital Municipal Eva Perón de Merlo. "Tiene un golpe fuerte en la cabeza", consignaron.

La mamá de Thiago, afirmó que el envase de gas comprimido "cayó como un meteorito". Rosa dialogó con la prensa en la puerta del Hospital Eva Perón de Merlo y señaló que su "hijo se va a recuperar" mientras se opera por las lesiones sufridas en el cráneo.