Fuerte convocatoria tuvo la Escuela de Mecánica municipal

La Escuela Municipal de Mecánica superó todas las expectativas iniciales y se convirtió en una de las propuestas de formación con mayor convocatoria en la ciudad. Según confirmó el intendente Emiliano Durand, ya son 6.000 los salteños inscriptos en la capacitación de mecánica de autos, lo que obligó a ampliar el programa con nuevos cupos.

"Hoy (por ayer) inscribimos 6.000 salteños en la escuela de mecánica de autos", señaló el jefe comunal, quien además anunció la apertura de inscripciones para la escuela de mecánica de motos, que se realizará este jueves desde las 9 en Independencia 910, destinada a personas desde los 16 años y sin límite de edad.

La fuerte demanda llevó a la Municipalidad a sumar 2.000 nuevos lugares sobre los 4.000 previstos originalmente. La iniciativa contempla una cursada de cuatro meses, con clases dos veces por semana, y se desarrollará en distintos puntos de la ciudad para facilitar el acceso en los barrios, como el CIC de barrio Unión, el SUM de barrio Libertad y la Escuela de Emprendedores.

Durand destacó que uno de los ejes centrales del programa es la inserción laboral. "Esto es enseñar para trabajar", afirmó, al tiempo que remarcó que se trata de una herramienta concreta para quienes buscan una salida laboral rápida. En esa línea, subrayó también el carácter gratuito de la propuesta y su certificación oficial por parte del Ministerio de Educación de la Provincia.

Como valor agregado, la capacitación incluirá masterclass a cargo de referentes vinculados al automovilismo nacional, entre ellos integrantes del TC 2000, lo que aportará una dimensión práctica y profesional a la formación.

El intendente también advirtió que habrá un control estricto de asistencia. "Si el alumno no asiste a las primeras dos clases, inmediatamente se libera ese cupo para alguien que lo necesite", explicó.

En paralelo, desde el municipio remarcaron que el crecimiento de la propuesta está directamente vinculado al interés de los vecinos, lo que abre la posibilidad de nuevas ampliaciones si la demanda se mantiene en niveles altos.

La iniciativa contempla además una lógica territorial, con sedes distribuidas en distintos barrios para garantizar el acceso, en una estrategia que busca acercar la capacitación a quienes no cuentan con posibilidades de traslado o acceso a este tipo de formación.