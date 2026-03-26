Güemes: Trabajadores de la UOCRA arreglaron una escuela pública

Durante el feriado largo, trabajadores de la UOCRA filial Güemes invirtieron su tiempo y materiales para la construcción, los cuales fueron donados por empresas, en la refacción y acondicionamiento de techos y paredes de las aulas y el patio de la escuela Monseñor Roberto Tavella.

Los trabajos, que involucraron a unos 40 trabajadores de la construcción, dieron inicio el pasado sábado, finalizando durante el feriado del martes 24. "Estoy muy agradecida con la UOCRA y cada uno de sus trabajadores que participaron de este trabajo de embellecimiento de nuestra escuela, también con el intendente Carlos Rosso", manifestó la directora del establecimiento Cristina Tolava.

En total se pintaron 22 aulas, el patio interno, se arreglaron y pintaron los cielos rasos, todo en tiempo récord, aprovechando la ausencia de alumnos en las aulas por los días feriados. "Tomamos conocimiento que la UOCRA estaba realizando tareas de refacciones en las escuelas públicas, tanto urbanas como rurales, nos pusimos en contacto con ellos y nos dieron una respuesta afirmativa, solo dos días después de haber aceptado nuestra solicitud, ya tenían todo listo para comenzar" manifestó Amanda Maraz, miembro de la Comisión Cooperadora.

Personal directivo e integrantes de la cooperadora colaboraron en tareas básicas, en la preparación del desayuno y el almuerzo.

La Escuela Tavella necesitaba de un recambio de su pintura que se encontraba en algunos sectores bastante deteriorada, esta situación fue lo que movilizó a la comisión cooperadora de buscar un acuerdo con la UOCRA, acuerdo de trabajo al que se sumó el municipio, aportando parte del material y los alimentos para el almuerzo. "El trabajo cooperativo es el más eficiente para lograr objetivos, y en este proyecto también se sumó parte de la comunidad de Los Olivos, con donaciones como el caso de una panadería, además de familias. Los alumnos podrán disfrutar de todo este esfuerzo al regresar a clases", manifestó el intendente Carlos Rosso, durante el acto en conmemoración del 50 aniversario del Golpe Militar.

La próxima escuela

Las tareas solidarias con la UOCRA van a continuar, el próximo establecimiento educativo beneficiado será la escuela Justo José de Urquiza, escuela ubicada frente a la plaza central, "luego iremos viendo otras escuelas para tomar decisiones, solo me resta decir que esto no tiene nada que ver con el plan provincial Puesta a Punto, que benefició a todas las escuelas urbanas y rurales antes del inicio del ciclo lectivo con trabajos como el desmalezamiento y arreglos menores" finalizó el intendente Rosso.