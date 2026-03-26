Tensión global: Irán apunta a una ruta marítima clave

Irán elevó la tensión en Medio Oriente con una advertencia directa a EEUU: aseguró que tiene la "capacidad y voluntad" de generar una amenaza "creíble" sobre el estrecho de Bab al Mandeb si Washington intenta contramedidas contra el bloqueo del estrecho de Ormuz, como una eventual invasión terrestre en su territorio.

La advertencia fue difundida por una fuente militar iraní, que remarcó que Teherán monitorea de forma permanente los movimientos de fuerzas estadounidenses en el golfo Pérsico y el mar de Omán. Agregó que el país podría abrir frentes "sorpresa" para "multiplicar los costes" de cualquier ofensiva.

"El estrecho de Bab al Mandeb es uno de los pasos estratégicos mundiales, e Irán tiene tanto la voluntad como la capacidad de generar una amenaza totalmente creíble contra él", señaló la fuente, que lanzó una advertencia directa: "Si los americanos buscan soluciones estúpidas para Ormuz, que no añadan Bab al Mandeb a sus problemas". Este paso marítimo es clave para el comercio global, ya que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y permite la ruta más corta entre Europa y Asia a través del canal de Suez. Su eventual interrupción tendría impacto inmediato en el tránsito de petróleo, gas y mercancías a nivel internacional.

El mensaje iraní se da en un contexto de creciente especulación sobre un posible despliegue militar de EEUU en la región. Medios estadounidenses informaron que el Pentágono analiza enviar 3.000 efectivos de la 82ª División Aerotransportada, una unidad de élite, para reforzar las operaciones iniciadas el 28 de febrero con apoyo de Israel. Entre las hipótesis que circulan, se menciona la posibilidad de operaciones en puntos estratégicos como la isla de Jarg, principal centro de exportación petrolera iraní, u otras zonas sensibles.

Aunque Bab al Mandeb se encuentra a 2.000 kilómetros de Irán, en su zona de influencia opera el movimiento Ansar Allá, conocido como los hutíes, aliado clave de Teherán. Este grupo controla amplias áreas de Yemen y forma parte del denominado "eje de la resistencia", junto a otras organizaciones enfrentadas a EEUU e Israel. Durante la guerra en Gaza iniciada en octubre de 2023, los hutíes lanzaron misiles y drones contra Israel y atacaron buques comerciales en el mar Rojo, afectando seriamente la navegación internacional. Sin embargo, tras una serie de bombardeos estadounidenses, acordaron una pausa, que aún se mantiene.

En paralelo, desde la dirigencia política iraní también reforzaron el tono. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que existen indicios de que "enemigos" preparan una posible ocupación de una isla iraní con apoyo regional. "Si dan un paso adelante, toda la infraestructura vital de ese país quedará bajo ataques implacables de Irán", sostuvo. También lanzó un mensaje hacia Israel al afirmar que cualquier escalada podría tener consecuencias graves: "No pongan a prueba nuestra determinación de defender nuestra tierra", concluyó.