San Lorenzo apuesta a la profesionalizacion turística con nuevas capacitaciones en el polo tecnológico

Con el objetivo de fortalecer la competitividad del sector y brindar herramientas concretas a los prestadores locales, la Municipalidad de San Lorenzo, en un trabajo conjunto con el Polo Tecnológico, anunció la apertura de una serie de cursos de actualización y entrenamiento profesional que iniciarán durante el mes de abril.

La propuesta académica se destaca por su enfoque práctico. El curso de IA Operativa para Empresas Turísticas, dictado por Sergio Ramos, abordará la implementación de asistentes inteligentes para optimizar procesos internos en hoteles, agencias y gastronomía.

Por otro lado, la formación de Recepcionista de Hotel se presenta como un entrenamiento intensivo de 12 semanas para consolidar competencias en gestión de reservas y atención al huésped. En sintonía con el entorno natural del municipio, el Taller de Introducción a la Observación de Aves, a cargo de Javier Arias, fortalecerá el producto de aviturismo bajo criterios de sostenibilidad.

Además de estas especializaciones, el Polo Tecnológico mantiene abierta su oferta de Inglés y Chino, idiomas fundamentales para la internacionalización del destino.